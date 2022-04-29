نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم عدد ايام اجازة عيد الفطر للقطاع الخاص 2022 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالطبع إن عدد أيام الإجازات لعيد الفطر الذي سيكون بعد أيام قليلة أصبح التساؤل الشاغل لأذهان الجميع بالقطاعات الخاصة داخل المملكة السعودية تزامناً مع الاقتراب لإتيان العيد، ولذلك فإننا الآن خصصنا لكم مقالنا هذا حتى نوضح لكم كم عدد ايام اجازة عيد الفطر للقطاع الخاص ولذلك فإننا سنقدم لكم أهم الأشياء التي تكون بحاجة إليها حول هذا الأمر وبالتفصيل.

كم عدد ايام اجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

عدد الأيام الخاصة بإجازات عيد الفطر بالنسبة للقطاع على الخاص ستكون أربع أيام بشكل متواصل وتكون بدء من اليوم التالي اليوم 29 رمضان وفقاً لتقويم أم القرى، والصادر باللائحة التنفيذية الخاصة بنظام العمل والتابعة لوزارة العمل، فإن إجازة القطاع الخاص ستكون 30 أبريل الموافق واحد مايو، وتنتهي تلك الإجازة أربعة مايو الموافق ثلاثة شوال فمدة هذه الإجازة عبارة عن أربعة أيام.

إجازة العيد بالمملكة السعودية

إن اللائحة التنفيذية التابعة لنظام العمل بالسعودية تنص على أنه يجب على العامل بالقطاعات الحكومية أو حتى الخاصة يحصل على إجازة لعيد الفطر، فهي إجازة رسمية تكون مدفوعة لا تخصم أو تستقطع من الراتب، ولا يحق لصاحب العمل أن يفرض عليهم عدم أخذ الإجازة إلا إذا تطلبت الضرورة القصوى ذلك، ويتم تعويض العامل إجازة أخرى أو يضاف، وإن خالف صاحب العمل هذا الأمر سيعرض نفسه للمساءلات والتحقيقات القانونية أو يدفع غرامات مالية تقرر من وزارة العمل.

إجازات العاملين المتواجدة بنظام العمل

إن التفاصيل التي تخص إجازة القطاعات الخاصة بالمملكة السعودية تكون طبقاً للائحة التنفيذية الخاصة بنظام العمل، وإليكم هذه الإجازات والعطلات وفقاً للمحدد وهي كالآتي: