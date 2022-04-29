نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى بدايه الدوام بعد عيد الفطر 1443 “للموظفين، والبنوك، والمدارس” بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طبقاً للتصريحات الأخيرة عن ابتداء الدوام بعد انتهاء إجازة عيد الفطر والعودة للموظفين بمختلف قطاعاتها مع المدارس، قد بدء يتساءلون عن هذا الميعاد والتاريخ بالتفصيل، ولكن هذا الأمر لا يمكن تحديده وجه عام للجميع، حيث أن كل قطاع وله الوقت الذي سيعود فيه للدوام، فأيام الإجازة للقطاعات الخاصة يكن مختلف عن أيام الإجازات للقطاعات العامة، عن اجازة المدارس، ولذلك فإننا من خلال هذا المقال سنقدم لكممتى بدايه الدوام بعد عيد الفطر 1443.

متى بدايه الدوام بعد عيد الفطر 1443

وزارة الموارد قد أعلنت عن إجازة عيد الفطر والتي تكن بدايتها للقطاعات العامة من اليوم الخامس والعشرين من أبريل، وتنتهي لهم ثمانية مايو وتختلف أوقات الإجازات طبقاً لكل قطاع، وإليكم مواعيد بداية الدوام بعد انتهاء عيد الفطر وهي كالآتي:

يبدأ الدوام للقطاعات العامة بعد انتهاء عيد الفطر في 8 مايو الموافق سبعة شوال.

يبدأ الدوام من القطاعات الخاصة اليوم الخامس من شهر مايو الذي سيوافق وقتها أربعة شوال بعد أن تنتهي الإجازة.

بالنسبة لطلاب المدارس ميعاد العودة لهم تكن ثمانية مايو الموافق سبعة شوال بعد أن يكونوا قضوا إجازة قدرها 16 يوم.

بالنسبة للقطاعات البنوك فإن ميعاد العودة لهم يكن ثمانية مايو الموافق سبعة من شهر شوال، والإجازة تكن بدايتها من التاسع والعشرين من شهر أبريل الموافق 28 مايو.

موعد عيد الفطر

وزارة الأوقاف قد حددت بأن الأول من شهر مايو يعد اليوم المتمم للشهر الفضيل رمضان ولكن أيضًا في انتظار رؤية الهلال، ويبدأ عيد الفطر اثنين مايو وكذلك الاحتفالات به ستتم في جميع الأرجاء، ولكن هذا الأمر يتوقف على رؤية الهلال، فهذه وفقاً للحسابات الفلكية أما رؤية هلال فتكون يوم 30 أبريل موافق 29 رمضان، السبت حيث أنه سيتم الاستطلاع للهلال فإن كانت رؤيته واضحة إذا العيد سيكون الأحد الأول من شهر مايو، أما إن لم تكن واضحه إذاً في العيد اثنين من شهر مايو.

كم باقي على عيد الفطر

اقترب الشهر الفضيل على الانتهاء ولم يتبقى عليه الكثير، حيث أننا في اليوم السابع والعشرين من الشهر، وبالتالي فالوقت المتبقي هو يومين من الآن وفقاً للحسابات الفلكية، أما بالنسبة لرؤية الهلال فهي التي تؤكد الميعاد وتتم الرؤية من قبل المراصد الفلكية 30 أبريل كل عام والجميع بخير.