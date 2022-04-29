نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سارع الآن” منصة احسان زكاة الفطر التبرع والاستفادة ehsan.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع معكم منصة احسان زكاة الفطر، حيث يبحث الجميع في المملكة العربية السعودية عن منصة احسان، وهذا من قبل مجموعتين من الناس، الأشخاص الذين يريدون التبرع بزكاة الفطر عبر منصة احسان، والتي نالت ثقة المواطنين منذ انشائها، حيث إنها تضمن وصول التبرع إلى المستحقين الفعليين للزكاة، وعلى جهة أخرى، يريد الكثير من الأشخاص المحتاجين في المملكة التسجيل كمستفيد في منصة احسان، وهذا للاستفادة من التبرعات، وسنتابع معكم في هذا المقال عن ماهية المنصة، وكيفية التبرع، وكيفية الاستفادة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

منصة احسان

وتعتبر منصة احسان أحد أهم المنصات الخيرية الرسمية في المملكة العربية السعودية، حيث لاقت رواجا واسعا في المملكة العربية السعودية منذ إطلاقها بشهر رمضان 1442، حيث إن المنصة تقوم بالربط بين المتبرع والجمعيات الخيرية المعتمدة في المملكة، والتي توصل التبرعات للمستحقين.

حيث إن منصة احسان تشرف خلالها الجهات المختصة بالدولة، للتأكد من وصول التبرعات لمستحقيها، مع العلم أن المستحقين والمستفيدين من التبرعات يكونوا من المحتاجين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها أيضا، وتتيح منصة احسان خدمة دفع زكاة الفطر بكل سهولة ويسر.

منصة احسان زكاة

وقد قام السيد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعمل الحملة الوطنية للعمل الخيري هذا الشهر، والتي كانت دعوة ملكية للتبرع لمنصة احسان، وقد قام سموه وسمو ولي العهد حفظهما الله بالتبرع للمنصة بمبلغ 30 مليون ريال سعودي بالمنصة.

منصة احسان زكاة الفطر

ويمكنكم التبرع في المنصة ودفع زكاة الفطر بكل سهولة بشكل إلكتروني عبر الهاتف الجوال، وقد أفتى العديد من المشايخ الأفاضل بجواز دفع زكاة الفطر عبر المنصة.

طريقة دفع الزكاة في احسان

ويمكنكم التبرع بكل سهولة ويسر، وهذا عبر الخطوات الموضحة التالية:

اذهب إلى منصة احسان الإلكترونية عبر الرابط ehsan.sa.

ثم انتظر ظهور زكاة الفطر في الشاشة الرئيسية.

اضغط على تبرع الآن.

ثم اختر مكان توزيع الزكاة.

بعدها ادخل عدد الأفراد.

سيظهر لك اجمالي المبلغ، والذي سيساوي قيمة الزكاة الإجمالية.

ثم اضغط على أخرج زكاتك الآن.

التسجيل كمستفيد في منصة احسان

وأما بالنسبة لطريقة التسجيل كمستفيد في منصة احسان، فلا يوجد طريقة إلكترونية للتسجيل بها، ولكن للتسجيل يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

تبرّعك يصل تلقائياً للفئات الأشد احتياجاً عبر ميزة التبرع السريع. تبرّع الآن في 10 ثوان: https://t.co/mLa4N6oSld#العطاء_بإحسان pic.twitter.com/toYRXvorQB — منصة إحسان (@EhsanSA) تبرّعك يصل تلقائياً للفئات الأشد احتياجاً عبر ميزة التبرع السريع.



تبرّع الآن في 10 ثوان: https://t.co/mLa4N6oSld#العطاء_بإحسان pic.twitter.com/toYRXvorQB — منصة إحسان (@EhsanSA) April 28, 2022

اذهب إلى أقرب جميعية خيرية أهلية بالمنطقة الخاصة بك.

قم بتقديم طلب التسجيل في منصة احسان.

ثم قدم كافة الأوراق والمستندات التي تثبت استحقاقك.

انتظر الرد والقبول من الجمعية الخيرية.

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