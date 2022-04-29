زيلينسكي : أوكرانيا مستعدة للتفاوض بشأن إجلاء المواطنين من ماريوبول

عرت قناة إكسترا نيوز خبرا، يفيد أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، يقول إن أوكرانيا مستعدة للتفاوض بشأن إجلاء المواطنين من ماريوبول.

وقال الرئيس الأوكراني ، إن أوكرانيا مستعدة لإجراء مفاوضات فورية بشأن إجلاء الناس من المدنيين من مصنع أزوفستال في ماريوبول.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: "أوكرانيا مستعدة لبدء المفاوضات فورًا بشأن إجلاء الأشخاص من ماريوبول وتعتمد على دعم الأمم المتحدة ".

وفي وقت سابق من اليوم، حمّل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مجلس الأمن الدولي المسؤولية عن الإخفاق في منع اندلاع النزاع المسلح في أوكرانيا.