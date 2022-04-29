حاكم دونيتسك: روسيا تريد أسر المتحصنين بمصنع آزوفستال

قال بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، الخميس، إن روسيا تمنع إجلاء المقاتلين الأوكرانيين الجرحى من مصنع صلب ضخم في مدينة ماريوبول الجنوبية، لأنها تريد إلقاء القبض عليهم.

وأضاف كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك الشرقية، أن روسيا تعرقل أيضا الجهود المبذولة لترتيب ممرات إنسانية في أماكن أخرى في دونيتسك، لكن تم صد القوات الروسية في أنحاء منطقته.

ويتحصن مئات المقاتلين وبعض المدنيين في مصانع آزوفستال للصلب، آخر معقل لهم في ماريوبول.

وتقصف القوات الروسية المصنع بعد فرض حصار على ماريوبول منذ أسابيع، لكن الرئيس فلاديمير بوتن قال إنه لا داعي لاقتحام المصنع.

وقال كيريلينكو في إفادة صحفية: "إنهم (يريدون) استغلال الفرصة للقبض على المدافعين عن ماريوبول، أحد (العناصر) الرئيسية منهم ...كتيبة آزوف".

وأضاف: "لذلك فان الجانب الروسي لا يوافق على أي إجراءات إخلاء فيما يتعلق بالجرحى (الأوكرانيين) من القوات".

وأفادت وكالة تاس للأنباء أن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قال إن الرئيس الروسي كان واضحا تماما أنه بينما يمكن للمدنيين مغادرة المصنع، يتعين على المقاتلين إلقاء أسلحتهم.

ونقلت الوكالة عنه قوله: "ماذا يمكن أن يكون موضوع المفاوضات في هذه الحالة؟".