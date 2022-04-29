أسعار النفط ترتفع وسط احتمالات الحظر الأوروبي للخام الروسي

أغلق النفط على ارتفاع، الخميس، مع تزايد احتمالات انضمام ألمانيا إلى دول أخرى أعضاء بالاتحاد الأوروبي في حظر على النفط الروسي، مما قد يزيد الشح في الإمدادات بسوق الخام العالمية الشحيحة أصلا.

جاء ذلك على خلفية تقارير إعلامية تضمنت تصريحات أدلى بها وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يون، الثلاثاء، قال فيها إن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي يمكن أن يتعايش إذا فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط الروسية، وإن ألمانيا تأمل في إيجاد سبل لاستبدال النفط الروسي بإمدادات أخرى.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش آند أسوسيتس في جالينا بإلينوي: "القرار الذي يبدو أن ألمانيا اتخذته بالتخلي عن معارضتها لفرض عقوبات على النفط الروسية قد تقطع شوطا طويلا نحو حظر شامل من الاتحاد الأوروبي الذي من شأنه أن يقلل من توافر النفط الروسي في السوق العالمية".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.27 دولار لتسجل عند التسوية 107.59 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 3.34 دولار بما يعادل 3.3 بالمئة إلى 105.36 دولار.

وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على واردات الطاقة الروسية، وكانت قد عارضت فرض حظر كامل عليها.