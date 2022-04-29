"قذيفة لم تنفجر" تسبب هلعا في مطار إسرائيلي

قالت السلطات إن عائلة أميركية فجرت حالة من الهلع والذعر في مطار إسرائيل الرئيسي، الخميس، عندما أظهرت لمفتشي الأمن قذيفة لم تنفجر عثروا عليها أثناء زيارتهم إلى مرتفعات الجولان السوري المحتل، وكانوا قد حزموا أمتعتهم في رحلة العودة.

وفي تسجيل مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر ركاب مذعورون يتفرقون في صالة المغادرة بمطار بن غوريون. وقالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن رجلا نُقل إلى المستشفى مصابا بجروح أصيب بها أثناء محاولته الفرار على عربة أمتعة. وأضافت الهيئة أن الأسرة سُمح لها بالصعود إلى الطائرة بعد استجواب أفراد الأمن لها وإخلاء ساحتها.

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