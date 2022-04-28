كيف أقدم على اعتراض حساب المواطن إلكترونيًا 1443 عبر الجوال

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين المتضررين من عدم أهلية حساب المواطن عن كيف أقدم على اعتراض حساب المواطن للطعن في نتائج الاستحقاق، ومعرفة السبب وراء الرفض، حيث يُعرف حساب المواطن بأنه برنامج ضروري للمواطنين المستفيدين والذين هم بحاجة شديدة إلى الدعم المالي، وذلك حتى يتمكنوا من اكمال الحياة بكرامة، وتلك الخدمة مقدمة من قبل الحكومة السعودية لكلا المواطنين ذات الرواتب المنخفضة والمتوسطة التي تحتاج إلى الدعم، مع العلم أنه في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي يتم صرف الدعم.

كيف أقدم على اعتراض حساب المواطن

تجدر الإشارة إلى أنه يحق للمواطن المستفيد الاعتراض وتقديم طلب من أجل مراجعة نتائج الاستحقاق، عن طريق بوابة الحساب الالكترونية وذلك في غضون تسعين يومًا من بدء إصدار نتيجة الاستحقاق، لهذا يتساءل هؤلاء عن كيف أقدم على اعتراض حساب المواطن وهذا يتمثل في الخطوات التالية:

يتم أولًا الذهاب إلى البوابة الإلكترونية الرسمية لحساب المواطن من هنا .ca.gov.sa

ثم الضغط فوق أيقونة إدارة الحسابات ومنها الدخول على حسابي.

يتم النقر بعد ذلك فوق على تاريخ الاستحقاق، وسوف تظهر أمامك قائمة بالإحالة، وفي حال عدم الأهلية يتم ذكر سبب الرفض بالتفصيل.

بعد ذلك يتم الضغط فوق أيقونة رفع الاعتراض، وهي موجودة جانب أسباب الرفض.

يجب الآن تعبئة كافة البيانات المطلوبة في طلب الاعتراض.

ثم النقر في النهاية على ارسال.

مع العلم أنه لابد من تقديم طلب الاعتراض على الأهلية في فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من بدء صدور نتيجة الأهلية، وبعد تلك المدة لا يتم النظر فيها.

ما هي شروط استحقاق الأهلية في حساب المواطن

أضاف برنامج حساب المواطن مجموعة من الشروط يجب أن تتوفر في المواطنين المستحقين للدعم، والتي نذكر منها ما يلي: