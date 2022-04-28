نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE موقع معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022. يبحث الكثير من الطلاب في العراق عبر محركات البحث المختلفة عن نتائج المتوسط الثالث للعام الدراسي 2021-2022، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن رابط الاستعلام عن النتيجة، بعد أن أنتهي الطلاب من امتحانات جميع المواد الدراسية، لذلك ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر رفع النتائج، حيث أعلنت وزارة التربية العراقية الانتهاء من أعمال التصحيح مراجعة الدرجات، وأكدت أن معدلات نجاح هذا العام أعلى من العام الماضي وستظهر النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية كما يعرض الموقع كافة التفاصيل المتعلقة بنتائج الثالث المتوسط الخارجي وسوف نتعرف في الفقرات القادمة على خطوات الحصول عليها.

موقع معرفة نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

وفرت وزارة التربية والتعليم العراقية الاستعلام عن النتائج إلكترونيًا الخاصة بالصف الثالث المتوسط الخارجي من خلال المنصة الرسمية للوزارة علي الإنترنت، ومنذ ذلك الحين يبحث الطلاب في مختلف المحافظات عن الرابط للحصول على النتائج حتى لا يذهبون إلى المدرسة ويكونوا عرضة للإصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد أن تم استكمال مراجعة الدرجات في عدة محافظات مثل القادسية والرصافة وديالى وصلاح الدين والنجف، وسيتم رفع باقي النتائج في المحافظات المختلفة بعد الانتهاء من أعمال التصحيح واعتماد الدرجات، وبالتالي لم تقم وزارة التربية والتعليم العراقية بتفعيل الرابط المخصص للاستعلام عن النتائج في هذه المحافظات مثل بغداد والبصرة وبابل وكربلاء والناصرية وكركوك والأنبار وذي قار حيث ينتظر الطلاب والطالبات اعتماد نتائجهم.

خطوات الحصول علي نتائج الثالث المتوسط الخارجي

جميع النتائج ستكون متاحة لكافة الطلاب في المحافظات المختلفة قبل عيد الفطر المبارك ومن المرجح أن يتم الإعلان النتائج المتبقية خلال هذا الأسبوع حيث يمكنك الاطلاع نتائج المتوسط الثالث فور الإعلان عنها بشكل رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم من خلال اتباع الخطوات التالية:

يجب على الطالب تسجيل الدخول أولاً إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

بعد ذلك يجب علي الطالب اختيار قسم الاستفسار عن النتائج

ومن ثم اختيار المرحلة التعليمية وهي المرحلة المتوسطة الثالثة ثم تحديد المحافظة التي ينتمي إليها الطلاب

بعد ذلك يجب كتابة رقم امتحان الطالب وستظهر النتائج فور الضغط على الاستعلام.

هذا وبامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات الذي بالاسفل بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج وذلك حتي نساعدكم بالحصول على تلك النتائج اون لاين، حيث اكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان وزارة التربية والتعليم العراقية قد استخدمت وزارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية اون لاين بشكل وبصورة الكترونية على شكل ملفات pdf

نتيجة الصف الثالث المتوسط الخارجي

نستعرض ونتابع مع حضراتكم جميع التفاصيل المطروحة حول نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي والتي تم الاعلان عن طرح امكانيات الاستعلام عنها بشكل وبصورة الكترونية عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فى جميع المحافظات العراقية بشكل وبصورة مبسطة فى جميع المحافظات العراقية على شكل ملفات pdf