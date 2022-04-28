تبرعات زكاة الفطر إحسان وحاسبة الزكاة الإلكترونية ehsan

تبرعات زكاة الفطر إحسان، حيث تعد منصة إحسان من المنصات الإلكترونية الخيرية في المملكة العربية السعودية، حيث تهدف هذه المنصة إلى تمكين القطاعات الغير ربحية والتنموية وتوسيع أثرها، بالإضافة إلى تعزيـز القيـم الخاصة بالانتماء الوطني والعمل الإنساني لجميع أفـراد المجتمع مع العمل علي التكامل مع كافة الجهات الحكومية المختلفـة وتعظيـم نفعها، وتعمل المنصة علي تسهيل عملية التبرع فـي أي وقت وأي مكان يرغب به كل شخص، وتوفير مجالات مختلفة لفـرص التبرع تغطي العديد من جوانب العمل الخيري في المملكة، بالإضافة إلى إتباع المنصة بأعلى معايير الشفافية للممارسات الإدارية أو الماليـة، وسوف نوضح لكم طريقة تلقي تبرعات زكاة الفطر إحسان.

تبرعات زكاة الفطر إحسان

حتي يتم قبول التبرعات الخاصة بزكاة الأفراد في المملكة العربية السعودية، فيجب قيام كل شخص ببعض الخطوات الإلكترونية البسيطة التي تتم علي النحو التالي:

يجب الدخول إلى منصة إحسان من خلال الرابط الآتي: تسجيل دخول.

تحديد الاختيار النقر علي تبويب (برامجنا).

تعرض المنصة عدد من البرامج التي يمكن التبرع بها مثل (الزكاة، الأضاحي، التبرع الدوري، غراس، هدية)، وغيرها من البرامج الأخري.

يتم اختيار برنامج الزكاة.

يتم تحديد الاختيار علي تبويب إخراج الزكاة.

يجب علي كل مستفيد أن يقوم بإدخال القيمة المالية للزكاة.

النقر علي (المتابعة للدفع).

يجب تسجيل بيانات بطاقة الدفع الشخصية بشكل دقيق وصحيح.

النقر علي تبويب “إتمام عملية التبرع”.

حاسبة زكاة إحسان الإلكترونية

توفر منصة إحسان الخيرية حاسبة إلكترونية من خلالها يتم حساب مقدار الزكاة الواجبة ثم دفعها بشكل مباشر، حيث توفر المنصة الحاسبة الإلكترونية لكل من:

زكاة المال.

زكاة الذهاب.

زكاة الفضة.

زكاة الأسهم.

زكاة الصناديق الاستثمارية.

وفيما يخص زكاة المال يتم حسابها بالخطوات الآتية:

الدخول إلى منصة إحسان.

النقر علي تبويب برامجنا.

تحديد الاختيار علي أيقونة الزكاة.

ثم النقر علي استخدام حاسبة الزكاة.

يجب إدراج قيمة المبلغ الذي يرغب الشخص في إخراج الزكاة منه.

النقر علي تبويب (احسب).

تقوم المنصة بشكل إلكتروني كامل بحساب قيمة الزكاة التي سيتم دفعها لكل شخص بناءً علي القيمة المالية المدرجة بمنصة إحسان.