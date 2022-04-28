تعديل المادة 75 من نظام المرور السعودي 2022 وشروط الاعتراض على المخالفات المرورية بالسعودية

تم الإعلان بالموافقة على تعديل المادة 75 من نظام المرور السعودي ٢٠٢٢ الذي يُفيد بتغيير فترة السماح بدفع قيمة الغرامات المرورية المتنوعة المنصوص عليها من قبل نظام المرور، لهذا يتم البحث من قبل المواطنين السعوديين في المملكة العربية السعودية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن معرفة ما هو نظام المرور السعودي، وما هي التعديلات التي تم الاعتماد عليها من قبل المادة 75، بجانب شروط الاعتراض على المخالفات المرورية أيضًا.

تعديل المادة 75 من نظام المرور السعودي ٢٠٢٢

حيث أنه في يوم الاثنين الرابع والعشرين من شهر رمضان ١٤٤٣ه‍، الموافق الخامس والعشرين من شهر ابريل ٢٠٢٢م، قد تم تعديل المادة 75 والذي نص على الآتي:

لكافة المخالفين أن يعترضوا على المخالفات المرورية الخاصة بهم أمام المحاكم المخولة بذلك خلال شهر فقط من بداية تاريخ الإبلاغ عن المخالفة، وبالنسبة لطريقة الإبلاغ عن المخالفة فيتم تحديدها من قبل اللائحة التنفيذية لنظام المرور، على أن تنظر المحكمة في هذا الأمر بعد انقضاء المدة في حال تقديم المخالف عُذر تأخير مقبول.

حيث يُراعى الفقرة الثانية من المادة 75 بجانب الفقرة الثالثة من المادة 75 في حال مُضي الفترة المُحددة على الاعتراض بحسب الفقرة الأولى من تلك المادة دون تقديم الاعتراض أو في حال رفض المحكمة للاعتراض، أو عند إصدار الحكم بتعديل قيمة المخالفة، فلابد من الدفع خلال خمسة عشر يومًا.

بالإضافة إلى السماح بتقديم طلب منح فرصة للمخالف بالتسديد خلال تسعين يومًا، وعند عدم الدفع في المدة المحددة، فيتم الحجز والتنفيذ على أرصدة الحسابات البنكية للمخالف فورًا، بحسب القواعد الموضوعة من قبل وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المخولة بذلك، مع القيام بتحديد المخالفات التي لا يتم عليها سريان التنفيذ والحجز المباشر.

يسمح للمخالف أن يقوم بتجزئة دفع قيمة المخالفة المرورية للمخالفة الواحدة، حيث يمكن تخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز ٢٥٪ من قيمة الحد الأدنى حسب القواعد التي وضعها وزير الداخلية بالتعاون مع وزير الداخلية.

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية السعودية

هناك مجموعة من الشروط والضوابط الخاصة بالاعتراض على المخالفات المرورية السعودية، وهي كالآتي: