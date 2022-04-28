أسباب عدم أهلية حساب المواطن 1443 طبقًا لحساب المستفيدين الرسمي

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن أسباب عدم أهلية حساب المواطن لمجموعة من المستفيدين، حيث يُعتبر حساب المواطن من الخدمات الهامة جدًا بالنسبة لمواطنين كثيرة تصعب عليها المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة في المملكة، ومن المعروف أن هذا البرنامج يقوم على عدة مبادئ مثل؛ الدعم العادل، والمناسب لحجم الأسرة، وأن يكون متغيرًا بحسب الظروف، وأن يُقدم أيضًا للأسر ضعيفة الدخل والمتوسطة في الدولة السعودية.

ما هي أسباب عدم أهلية حساب المواطن

يتساءل الكثير عن أسباب عدم أهلية حساب المواطن حيث يوجد عدد من المواطنين قد توقف الصرف لهم، دون علمهم بالأسباب التي أدت إلى ذلك، والتي نذكر منها الآتي:

في المقام الأول يكون السبب هو، عدم القيام بتحديث البيانات الخاصة بالمستفيد، وبالطبع من الممكن أن يكون ذلك أثر على تغيير الأهلية، ومن الممكن معرفة باقي الأسباب بشكل مُفصل عن طريق اتباع الآتي: تسجيل الدخول أولًا على موقع حساب المواطن الالكتروني من هنا مباشرة ثم الضغط على دراسة الأهلية. سوف يظهر أمامك ثلاث اختيارات يمكنك الاختيار من بينها وهي: مؤهل، أو غير مؤهل، أو لم يتم دراسة حالة الأهلية من قبل. سوف يظهر امامك اخر ميعاد تم دراسة الأهلية فيه. كما يظهر امامك أيضًا عدد المواطنين المؤهلين للحصول على الدعم. بالإضافة إلى معرفة جميع المعلومات الخاصة ب التابعين وأهليتهم. بجانب معرفة الحالات الخاصة بالأهلية في الماضي.



كيفية الاعتراض على نتائج الأهلية لحساب المواطن

يحق لأي مواطن سعودي مستفيد من برنامج حساب المواطن الاعتراض على النتيجة الخاصة بالأهلية، وذلك كالآتي: