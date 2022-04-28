نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات العراقية برقم الامتحاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021. يستمر الطلاب في البحث على النتائج وذلك بعد رفع النتائج على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بحيث يتيح لكافة الطلاب الآن الاستعلام والتعرف على هذه النتائج وتحميلها في صيغة ملفات pdf، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية توافر النتائج رسميا لجميع الطلاب في مختلف المحافظات مثل بابل وبغداد والنجف والبصرة أو غيرها من المحافظات في العراق حيث بلغ عدد المتقدمين للقبول الموازي 35 ألف طالب وطالبة فقط، وفي الفقرات التالية سوف نتعرف على خطوات التي يجب اتباعها للوصول إلى النتائج بسهولة من المنزل.

موقع الكشف عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2022/2021

أثارت وزارة التربية والتعليم العراقية رسمياً إمكانية الوصول إلى نتائج القبول الموازي في الجامعات العراقية، حيث بلغ عدد المتقدمين من الذكور والإناث للقبول الموازي حوالي 35 ألفاً ولكن تم قبول 21 ألف طالب فقط وفقا لعدة شروط للقبول الموازي وضعتها وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك على مستوى جميع الجامعات العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

يشترط على الطالب المتقدم أن يحصل على معدل تراكمي لا يقل عن 3 ما فوق الحد الأدنى حتى يتم قبوله في الكليات الطبية، بالإضافة إلى حاجة الطالب إلى الحصول على معدل تراكمي 4 درجات عن الحد الأدنى ليتم قبوله في كليات الهندسة، وأن لا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى للالتحاق بكليات العلوم، أما باقي الكليات والمعاهد في العراق فقد قررت الوزارة ألا يقل المعدل التراكمي عن 6 درجات حتى يتم قبولهم.

خطوات بالاستعلام عن نتائج القبول الموازي

نستعرض لكم خطوات الحصول على نتائج القبول الموازي في الجامعات لجميع الطلاب والطالبات العراقيين والتي يجب اتباعها للوصول إلى النتائج بشكل صحيح وهي على النحو التالي:

قم بالوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختر الأيقونة الخاصة بالاستعلام عن نتائج القبول الموازي

ابدأ الاستفسار عن تلك النتائج بملء كافة البيانات المطلوبة والتي تتضمن اسم الطالب والرقم الامتحاني

ومن ثم بعد إدخال كافة معلومات الطالب في الحقول المخصصة لها انقر فوق أيقونة الاستفسار لرؤية النتائج في هيئة ملفات pdf

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

نستعرض الان ونستعرض امام حضراتكم معدلات القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات، حيث ننقل ونتابع معدلات القبول الموازي والتي تم الاعلان عنها رسمياً من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على مستوي كلية طب ان كانت فى بغداد او الكندي او المستنصرية او النهرين او البصرة او غيرها من التخصصات التي جاءت كالتالي:-