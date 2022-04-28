موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2022 كل المدن وموعد أول يوم العيد

موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2022، يبحث الالاف من المواطنين والمقيمين عن متى موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2022 كل المدن بالتزامن مع اقتراب أولى أيام العيد، حيث من المتوقع فلكيا أن يكون يوم الأحد القادم هو المتمم لشهر رمضان الكريم في عدد من الدول العربية، وتعد صلاة عيد الفطر أحد مظاهر الاحتفال التي تدخل البهجة والسرور في قلوب الكبار قبل الصغارحيث يحرص على أدائها ملايين المسلمين على مستوى العالم نظرا لأنها من السنن المؤكدة عن نبينا الأشرف.

موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2022

ويختلف موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2022 من مدينة لأخرى حسب التوقيت المحلي، وبعد أداء صلاة عيد الفطر يبدأ الأشخاص في الاحتفال بعيد الفطر من خلال التوجه إلى الكافيهات وتبادل التهاني، وكذلك توزيع العيدية والحلوى والبلالين الملونة على الأطفال من مختلف الأعمار حتى يشعروا بفرحة عيد الفطر الذي يعد أحد المناسبات الإسلامية المعترف بها، ومن سنن عيد الفطر أن الرسول نهانا عن صيام أول أيامه، كما يستحب للمسلم أن يرتدي ملابس نظيفة ويتعطر بفضل الروائح، والآن مع توقيت صلاة عيد الفطر في الكويت 2022:

المدينة بداية وقت صلاة العيد بيان 05:17 ص السالمية 05:17 ص الفنطاس 05:17 ص الفروانية 05:17 ص الدسمة 05:17 ص سلوى 05:17 ص قرطبة 05:17 ص خيطان 05:17 ص الزهراء 05:17 ص العبدلي 05:17 ص بنيدر 05:17 ص المرقاب 05:17 ص أبو حليفة 05:17 ص الرابية 05:17 ص صباح السالم 05:17 ص الخيران 05:17 ص حولي 05:17 ص الأحمدي 05:17 ص الجهراء 05:18 ص الرقة 05:17 ص المنقف 05:17 ص المهبولة 05:17 ص الصليبية 05:18 ص العارضية 05:18 ص جليب الشيوخ 05:17 ص الرميثية 05:17 ص القرين 05:17 ص مدينة الكويت 05:17 ص الفحيحيل 05:17 ص الزور 05:17 ص جنوب السرة 05:17 ص

موعد عيد الفطر في الكويت 2022

وفقا لما أعلنته الجهات الرسمية، فمن المقرر أن يكون موعد عيد الفطر في الكويت 2022 بداية من يوم الاثنين القادم بمشيئة الله.

كيفية صلاة عيد الفطر 2022

صلاة عيد الفطر 2022 لا يوجد بها أذان ولا إقامة، وقبل أدائها يستمر التكبير، وصلاة العيد عبارة عن ركعتين، تبدأ الركعة الأولى بسبع تكبيرات، نقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة نقرأ سورة من القرآن وبعد ذلك نكمل الصلاة بالركوع والسجود.