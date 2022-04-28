ألمانيا تحظر مظاهرة مؤيدة لفلسطين خشية وقوع حوادث معادية للسامية

أعلنت الشرطة الألمانية، مساء اليوم الخميس، عن حظر مظاهرة مؤيدة لفلسطين كان مزمع تنظيمها في العاصمة برلين، الجمعة، خشية وقوع حوادث معادية للسامية مجددا.

وقالت الشرطة الألمانية في بيان نقلته الوكالة الألمانية: إنه "بناء على الخبرات ومنها خبرات الماضي القريب أيضا" فإن هناك "خطرا مباشرا" لإطلاق دعوات معادية للسامية وتمجيد للعنف ووقوع أعمال عنف خلال هذه المظاهرة.

وتم الإخطار عن تنظيم "مظاهرة احتجاجية على العدوان الإسرائيلي في القدس" بعد ظهر غد.

وشارك المئات في مظاهرات مماثلة يومي الجمعة والسبت الماضيين، والتي شهدت رشق قوات الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.

وذكرت الشرطة أنه تم ترديد شعارات معادية للسامية وشعارات تحريضية.

ولفتت الشرطة إلى أن مجموعة من المتظاهرين ضمت 40 شابا كانت عدوانية بشكل خاص.

وأظهر مقطع فيديو بعض الشباب وهم يرددون عبارة "اليهودي القذر"، وتم إلقاء القبض على العديد من الأشخاص.

من جانبها، قالت وزيرة داخلية ولاية برلين ايريس شبرانجر مساء اليوم:" شهدنا خلال العطلة الأسبوعية الماضية في المظاهرات جرائم وترديد دعوات وشعارات معادية للسامية من أسوأ نوع، وهذا غير مقبول تماما".

وأضافت: "إذا تأكدت السلطة المختصة بالتجمعات بعد نظرة شاملة من توافر شروط الحظر وفقا لقانون حرية التجمعات في برلين، فإنني أرحب بذلك وأدعمه".

وكان ممثل ألمانيا لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، أكد أمس الأربعاء، دعم بلاده الكامل لحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة وديمقراطية ومتواصلة جغرافيًا.

وقال أوفتشا، خلال مقابلة مع وحدة الإعلام الدولي بتليفزيون فلسطين الرسمي، "نحن نقدم الدعم للشعب الفلسطيني بشكل يومي ليتمكن من بناء مؤسساته نحو إقامة الدولة".

وفيما يتعلق بتصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني خلال شهر رمضان، أكد أوفتشا إدانة بلاده لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية، مشيرًا إلى أن ألمانيا تتابع ما يحصل على الأرض ببالغ القلق.

وأضاف: "تواصلنا مع السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك الحكومة الإسرائيلية لتهدئة الأوضاع والعودة إلى النهج السلمي".