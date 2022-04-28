القبض على 3 ارهابيين بارزين في كركوك
اعلنت قوات الامن العراقية اليوم القبض على ثلاثة إرهابيين وضبطت مخبأ وكدس عتاد في محافظة كركوك شمال البلاد.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه “تم إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين اثنان منهم في منطقة التاجي والثالث في منطقة أبو غريب ضمن محافظة بغداد مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم الى تنظيم داعش الإرهابي وجرى تسليمهم إلى الجهات المختصة”.
وأضاف البيان إن مفارز وكالة الاستخبارات في كركوك ضبطت مخبأ وكدس عتاد تابعة لإرهابيي داعش في وادي أبو خناجر وقرية خربة عزيز ضمن المحافظة تحتوي أسلحة وأعتدة عسكرية متنوعة وخطوط اتصال مختلفة وتم التعامل مع المواد المضبوطة.
وكانت القوات العراقية دمرت في وقت سابق اليوم ثلاثة أوكار لتنظيم داعش الارهابي في صحراء الرطبة بمحافظة الانبار.
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