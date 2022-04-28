نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط اعلان نتائج القبول الموازي 2022 موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الراسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط اعلان نتائج القبول الموازي 2022 ، لجميع الطلاب الذين قاموا باتمام جميع الأختبارات الخاصه بالجامعات ، الأن من خلال هذه المقال يمكنك معرفة خطوات الأستعلام عن نتائج القبول الموازي لعام 2022 من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية.

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي لجامعات العراق 2022

بعد أن قامت وزارة التربية والتعليم في العراق بعرض قوائم رسميه فيما يخص نتائج القبوال الموازي الثالث متوسط 2022 ، بعد أن قامت من انهاء مراقبة رصد وتصنيف الدراجات التي تخص الطلاب بعد الانتهاء من تأديه اختبارات القبول الموازي الذي اقامتها الوزارة خلال الفترة الماضية ، حيث يتم تطبيق تلك الاختبارات من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية علي الطلاب بهدف أن يقوم الطالب بتحقيق المعدل اللازم من اجل ان يتم قبوله في التخصص الذي يرغب به ، كذلك تقوم هذه الاختبارات وفقا لمجموعه خطوات يتم تحديدها من قبل الوزارة تيسرمن خلالها علي الطلاب الحصول علي النتيجة الذي يرغبون بها .

رابط اعلان نتائج القبول الموازي 2022

كذلك بعد أن انهت وزارة التربية والتعليم العالي في العراق من الاعلان عن رابط استخراج نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022 لجميع المحافظات العراقية ،الان تهيب الوزارة علي ان يقوم جميع الطلاب باستكمال الاجراءات المطلوبة من أجل الألتحاق بالكلية التي يرغب بها الطالب ايضا من اجل استكمال الطالبات بالكلية التي تم قبوله بها والبدء في اجراءت سداد المصروفات الدراسية اللازمة ،هناك أيضا مجموعة شروط لابد ان يقوم الطالب المتقدم بتوفيرها من أهم تلك الشروط للقبول الموازي لعام 2022 ، هو أن يكون الطالب المتقدم لايقل عن 3 درجات للحد الادني المحدد بالكلية المتقدم إليها (الكليات الطبيه) ، وان لايقل الطالب المتقدم للكليات الهندسية عن أربع درجات كحد أدني ، وخمس درجات لكليات العلوم و6 درجات لمختلف الكليات الأخري .

رابط استخراج نتائج القبول الموازي بالجامعات العراقية 2022

الان سوف نعرض لكم كيفية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي عبر موقع وزارة التربية والتعليم العالي في العراق لعام 2021_2022 والخطوات كاتالي :

أولا قوم بالدخول علي رابط نتائج القبول الموازي بالأسم 2022 بعد ان تقوم بالتأكد من اتصال هاتفك بشبكة الانترنت. ويكون ذلك الرابط الخاص بنتائج القبول الموزاي تابع لموقع وزارة التربية والتعليم العراقية . ثم قوم بتحديد القسم الذي تريد الاستعلام عنه . قوم بتسجيل اسم الطالب وعنوانه السكني بالتفاصيل . يجب أن تسجل ايضا جميع البيانات المطلوبة عن الطالب الذي يستعلم عن نتائج القبول الموازي. وتسجيل الرقم الخاص باختبارات الطالب المتقدم . ثم قوم بالضغط علي كلمة ظهور النتيجة .

الأن نكون قد وصلنا إلي نهاية مقالة اليوم الذي قدمنا من خلالها ،خطوات الأستعلام عن نتائج القبول الموازي جميع المحافظات العراقية لعام 2022 ،نتمني أن نكون قد افدناكم .