“alfaihai.evento.sa” موقع حجز تذاكر مباراة الفيحاء والهلال في الدوري السعودي 2022/05/03

تترقب الجماهير موعد فتح موقع حجز تذاكر مباراة الفيحاء والهلال السعودي في الدوري السعودي للمحترفين المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع عشر من عمر المسابقة، اللقاء يأتي بعد توقف طويل بسبب مشاركات الأندية السعودية “الهلال، الشباب، الفيصلي، التعاون” في دوري أبطال أسيا وكان الهلال قد تأهل أول المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة برغم هزيمته في الجولة الأخيرة من الريان القطري ويعود للمنافسات المحلية التي يبحث فيها عن الحفاظ على لقبة.

اللقاء يقام على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ملعب نادي الفيحاء السعودي لذا فهو المسئول عن طرح التذاكر عبر موقع إيفينتو لحجز تذاكر الفيحاء في الدوري السعودي وكان الفيحاء قد حقق التعادل في مباراة الدور الأول مع الهلال في ملعب الملز لذا فالزعيم يدخل اللقاء بكامل تركيزه بهد الحصول على نقاط المباراة الثلاثة خاصة أن اللقاء يأتي قبل الديربي المنتظر بين الاتحاد والهلال وفيما يلي رابط الحجز وألية الحصول على التذاكر.

طريقة حجز تذاكر مباراة الفيحاء والهلال

الدخول على الموقع الإلكتروني لحجز تذاكر الفيحاء alfaiha.evento.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة “اسم المستخدم، كلمة المرور”.

الضغط على أيقونة الفاعليات المتاحة الآن.

تحديد مباراة الفيحاء والهلال في الدوري.

تحديد فئة التذكرة ورقم المقعد الذي ترغب في الجلوس به.

أخيراً دفع قيمة التذكرة إلكترونياً لتأكيد الحجز ثم تحميل التذكرة عبر تطبيق توكلنا.

موعد مباراة الفيحاء والهلال

16.10 : الرابعة وعشر دقائق بالتوقيت العالمي غرينتش.

17.10 : الخامسة وعشر دقائق بتوقيت تونس، الجزائر، المغرب.

18.10 : السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت كلاً من مصر، السودان، ليبيا.

19.10 : السابعة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، الكويت، البحرين، قطر، العراق.

موقع alfaiha.evento.sa

في ظل وباء كورونا أعلنت وزارة الرياضة السعودية، عن بعض الضوابط في عملية حجز تذاكر المباريات، وكذالك عملية دخول الجماهير للمباريات، وأشترطت الوزارة على الجماهير التي ترغب في دخول الملاعب، أن يكونوا محصنين بجرعتي التحصين مع أخذ كافة التدابير الاحترازية التي تمنع تفشي الوباء بين الجماهير، كما جعلت الحصول على التذكرة إلكترونياً دون الحاجة إلي الذهاب لمقر النادي، أو من خلال مولات بيع التذاكر كما كان يحدث في الماضي.