سكرتير عام الناتو: مستعدون لدعم أوكرانيا على المدى الطويل

جدة - نرمين السيد - وقال ستولتنبرج، حسبما نقلت شبكة (سى.إن.إن.) الأمريكية، اليوم الخميس: "سنواصل ممارسة أقصى قدر من الضغط على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب من خلال فرض عقوبات، من خلال توفير الدعم الاقتصادى وأيضا الدعم العسكرى لأوكرانيا، ونحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين على المدى الطويل".
ولفت إلى أن الوضع فى أوكرانيا "هش للغاية" ولا يمكن التنبؤ به لكن هناك احتمال مطلق بأن تستمر هذه الحرب لأشهر وسنوات.
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