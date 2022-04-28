الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية قصفت ليمان لاتهام موسكو

وأشار رئيس المركز، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية على نشرتها الإنجليزية، اليوم الخميس، إلى أن نظام (كييف) يواصل اختلاق أشياء استفزازية حول مقتل مدنيين نتيجة القصف العشوائى لمدفعية الجيش الروسى.
وأضاف "فى مدينة ليمان بجمهورية دونيتسك الشعبية، تقوم وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية بقصف المناطق السكنية بقذائف المدفعية من أطراف المستوطنة.
وتابع رئيس المركز أن "مثل هذه الأعمال والاستفزازات اللاإنسانية من قبل النازيين الجدد تثبت مرة أخرى أن السلطات الأوكرانية خارجة عن جميع أعراف الأخلاق ومبادئ القانون الإنسانى الدولى، وأن أرواح المدنيين لا تهمهم إطلاقا".
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