الإمارات تدين الهجوم الإرهابى داخل حرم جامعة كراتشى الباكستانية

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن بيان وزارة الخارجية أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التى تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الخارجية الاماراتية عن خالص تعازيها وتضامنها مع حكومة باكستان، وشعبها الصديق ومع حكومة الصين الشعبية وشعبها الصديق وأهالى وذوى ضحايا هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.