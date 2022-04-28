القوات الروسية: تدمير 76 منشأة عسكرية أوكرانية خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم الخميس، أن الطيران العملياتى والتكتيكى لقوات الجوفضائية الروسية، دمر 76 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الساعات الـ 24 الماضية، بما فى ذلك مستودعين للصواريخ ومركز قيادة.





وقال كوناشينكوف، خلال إفادة صحفية، وفقا لوكالة "تاس" الروسية، "دمر الطيران العملياتى - التكتيكى والقوات الجوية الروسية 76 منشأة عسكرية لأوكرانيا من بينها: مستودعين للأسلحة الصاروحية- المدفعية فى بلدتى بوكروفسكويه وجوروخوفسكويه، وموقع قيادة، بالإضافة إلى 73 منطقة لتمركز القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية ونتيجة الضربات، قضى على أكثر من 320 فردا ودمرت 35 مدرعة وعربة". وأضاف: "أصابت صواريخ جوية عالية الدقة تابعة للقوات الروسية 38 منشأة عسكرية فى أوكرانيا ودمرت ثلاثة مراكز قيادة، و22 مركزا للتشكيلات القومية الأوكرانية، وسبعة مناطق تمركز قوات العدو والمعدات العسكرية، فضلا عن تدمير ستة مستودعات للصواريخ وأسلحة مدفعية وذخيرة ووقود فى بلدات.

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