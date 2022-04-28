القبض على عنصرين تكفيريين فى تونس بتهمة الانضمام إلى تنظيم إرهابى

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة الداخلية التونسية أن قطاع مكافحة الإرهاب التابع للحرس الوطنى وفرقة البحث والتفتيش للحرس الوطنى بجندوبة تمكنت من إلقاء القبض على عنصر تكفيرى مفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس1 من أجل "الانتماء إلى تنظيم إرهابى" وصادر فى شأنه حكم يقضى بسجنه لمدة سنتين، وقررت النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونيّة فى شأنه.
كما تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطنى بصفاقس الجنوبيّة من إلقاء القبض على عنصر تكفيرى مُفتش عنه لفائدة المحكمة الابتدائيّة بتونس من أجل "الانتماء لتنظيم إرهابى" وصادر فى شأنه حكم يقضى بسجنه لمدّة سنتين، وبمراجعة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائيّة بتونس 1، قررت اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
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