روسيا تدين بشدة الضربات الصاروخية الإسرائيلية على أطراف دمشق

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة، فى تصريح أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، "إنه حسب التقارير الواردة، ليلة 27 أبريل، شن سلاح الجو الإسرائيلى هجوما صاروخيا على بلدات.. فى محيط دمشق. وأسفرت الغارة الجوية عن مقتل أربعة جنود سوريين وإصابة ثلاثة وإلحاق أضرار مادية كبيرة".
وشددت على أنه من الضرورى التأكيد على أن استمرار القصف الإسرائيلى على الأراضى السورية؛ يعد انتهاكًا للمعايير الأساسية للقانون الدولى، وغير مقبول بشكل قاطع وغير مقبول، موضحة "ندين بشدة مثل هذه الأعمال غير المسؤولة".
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