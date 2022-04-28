الرئيس الجزائرى يبعث رسالة خطية إلى ولى عهد السعودية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الرئاسة الجزائرية، فى بيان، أن الرئيس الجزائرى بعث رسالة خطية إلى أخيه ولى العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع للمملكة العربية السعودية الشقيقة، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سلمها وزير العدل الجزائرى عبد الرشيد طبى لوزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود لدى استقباله له بجدة اليوم.

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