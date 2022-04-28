جدة - نرمين السيد - تأتى هذه التطورات بعد وقت قصير من انتهاء المحادثات بين الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى والسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش فى العاصمة الأوكرانية. ولم تعرف حتى الآن أسباب وقوع الانفجارين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر CNN: انفجاران كبيران فى العاصمة الأوكرانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.