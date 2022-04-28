وزارة البناء الروسية: موسكو تخطط للمساعدة فى إعادة إعمار ماريوبول

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الإعمار والإسكان والخدمات المجتمعية إيريك فايزولين، فى تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت وزارته تخطط للمساعدة فى إعادة بناء ماريوبول، "نخطط لذلك بالفعل".

يشار إلى أن وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو أعلن فى 21 أبريل الجارى تحرير مدينة ماريوبول، التى وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا فى منطقة مصنع "آزوفستال".

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير الماضى، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة، ومن ثم فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، مست القطاعين المالى والاقتصادى.