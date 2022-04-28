الرئيس التركي يصل جدة.. وأمير مكة في مقدمة مستقبليه

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إلى مدينة جدة السعودية، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إنه كان في استقبال الرئيس التركي بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، وأمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، والقائم بالأعمال في سفارة المملكة بأنقرة محمد الحربي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

وكان أردوغان قال قبيل مغادرته إلى السعودية، الخميس، إنه يهدف إلى "فتح صفحة جديدة" في العلاقات مع المملكة.