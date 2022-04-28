جنايات الفساد تقرر حبس الكردي 18 سنة وتغريمه 191 مليون دينار

دوت الخليج :- قررت الهيئة القضائية التاسعة والمختصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان وفي حكم جديد لها، إدانة رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات ومديرها التنفيذي السابق وليد الكردي، بجريمة استثمار الوظيفة في ستة عقود بمنجم الشيدية، وحبسه 18 سنة مع الأشغال الشاقة المؤقتة.

وأصدر رئيس الهيئة الحاكمة القاضي ناصر الصلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح القرار، خلال جلسة علنية، اليوم الأربعاء، بحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمود فريحات، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.

وقررت المحكمة تغريم الكردي مبلغ 191 مليون دينار وهي قيمة الضرر الذي لحق بشركة الفوسفات بسبب فساده واستثمار الوظيفة.

وأدانت المحكمة أربعة مدراء في شركة الفوسفات بتهمة التهاون بواجبات الوظيفة وقررت حبسهم ثلاثة أشهر وتغريمهم مبلغ ألف دينار.

وبلغ عدد أوراق ملف القضية 470 ورقة و13 ملفا واستمعت المحكمة خلال جلسات المحاكمة إلى 27 شاهدا في القضية.

وأسندت النيابة العامة لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للمدانين خمس تهم من بينها تهمة استثمار الوظيفة.

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