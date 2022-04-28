موعد عيد الفطر 1443 في مصر والسعودية وجميع الدول العربية والأجنبية اول أيام عيد الفطر 2022

موعد عيد الفطر 2022 حيث يترقب المسلمين في شتى أنحاء العالم الإسلامي في هذا التوقيت حلول عيد الفطر المبارك، والذي ينتظره المسلمين في كل عام بالكثير من السعادة والفرحة لكونه من أهم المناسبات التي يحتفل بها المسلمين في بداية شهر شوال من كل عام، وقد بدأت الدول العربية والأجنبية رسميا خلال الأيام الأخيرة في تحري الدراسات والبحوث الفلكية التي تتيح التعرف على موعد بداية عيد الفطر المبارك هذا العام 2022، حيث يعد عيد الفطر من أهم الأعياد التي تحل على المسلمين جميع أنحاء العالم الإسلامي بعد صيام ثلاثون يوما في شهر رمضان، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور موعد عيد الفطر المبارك 2022 في الدول العربية والأجنبية.

موعد عيد الفطر 2022 في الدول العربية

يتم تحديد موعد عيد الفطر في جميع الدول العربية والأجنبيّة بناء على تحري واستطلاع هلال عيد الفطر، وهو هلال شهر شوال 1443، والذي يكون في اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، ليتم توضيح ما إذا كان عيد الفطر في اليوم التالي أم الذي يليه، وفي الدول العربية فنجد أن معظم الدول أعلنت عن موعد عيد الفطر المبارك ليكون في يوم 2 من شهر مايو، وذلك لكون يوم الأول من شهر مايو هو المتمم لشهر رمضان، وجاء الموعد على النحو التالي.

موعد عيد الفطر في فلسطين يوم 2 من شهر مايو.

موعد عيد الفطر في مصر يوم الاثنين الموافق 2 من شهر مايو.

موعد عيد الفطر في الأردن يوم الاثنين الموافق 2 من مايو.

عيد الفطر في السعودية يوم الاثنين الموافق 2 من شهر مايو.

وفي سوريا يبدأ عيد الفطر في الثاني من شهر مايو.

عيد الفطر المبارك في الدول الأجنبية

وفي معظم الدول الأجنبية وبناء على ما أعلنت عنه الأبحاث الفلكية فمن المقرر أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك في يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر مايو، وذلك بناء على ما أعلنت عنه بعض الدول مثل تركيا وأمريكا والهند وألمانيا وغيرها من الدول الأجنبية التي تمتلك عدد كبير من المسلمين المتواجدين على أرضها.