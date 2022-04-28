نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq للاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام pdf في المقال التالي
رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الأقسام نبدأ الان فى استعراضها وطرحها أمام حضراتكم فى ظل رغبة عدد كبير من الطلاب والطالبات علي اجراء الاستعلام عنها على مستوى جميع الجامعات العراقية وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على شكل نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز
رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
مجموعة كبيرة من الطلاب والطالبات يباشرون حالياً بالبحث على نتائج القبول الموازي والتي بإمكانكم بمنتهي السهولة والبساطة اجراء الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فى غضون لحظات قليلة بعد ان تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بعد ان تم تطرح معدلات القبول الموازي وكذلك الشروط مصاريف جميع الجامعات العراقية الامر الذي تسبب عليه ارتفاع معدلات البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على شكل خطوات نوافيكم بها ونستعرضها من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
بامكانكم بمنتهى البساطة والسهولة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بمنتهى البساطة والسهولة على النحو التالي:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج وذلك من خلال ادخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني
- النقر على ايقونة استعلام حتى تكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رابط epedu.gov.iq للاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام pdf على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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