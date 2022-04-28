رابط epedu.gov.iq للاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام pdf

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الأقسام نبدأ الان فى استعراضها وطرحها أمام حضراتكم فى ظل رغبة عدد كبير من الطلاب والطالبات علي اجراء الاستعلام عنها على مستوى جميع الجامعات العراقية وذلك بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على شكل نستعرضه ونتابعه مع حضراتكم الان من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

رابط الاستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

مجموعة كبيرة من الطلاب والطالبات يباشرون حالياً بالبحث على نتائج القبول الموازي والتي بإمكانكم بمنتهي السهولة والبساطة اجراء الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فى غضون لحظات قليلة بعد ان تم الاعلان من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة بعد ان تم تطرح معدلات القبول الموازي وكذلك الشروط مصاريف جميع الجامعات العراقية الامر الذي تسبب عليه ارتفاع معدلات البحث على جوجل وراء اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على شكل خطوات نوافيكم بها ونستعرضها من خلال الفقرة التالية من هذا المقال الآن

خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

بامكانكم بمنتهى البساطة والسهولة اجراء الاستعلام عن نتائج القبول الموازي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بمنتهى البساطة والسهولة على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج وذلك من خلال ادخال اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام حتى تكون على الفور أمامكم النتائج على شكل ملفات pdf

شروط القبول الموازي بالعراق