ايفون 13 برو max تقسيط المميزات وأجدد العروض

ايفون 13 برو max تقسيط يمكن الحصول عليه من خلال مجموعة متعددة من المنافذ، فعلى سبيل المثال إن كنت من عملاء شركة الاتصالات السعودية فيمكن الحصول على الهاتف بعد تقديم الطلب، كما يمكن استبدال جوالك القديم بالجوال من خلال الشركة، بالإضافة إلى إمكانية التقسيط من خلال عروض مكتبة جرير الأسبوعية ويبحث العديد من العملاء عن ايفون 13 برو max تقسيط بدون فوائد وما هي الإجراءات المطلوبة أيضًا؟ لذا سنتعرف على مميزات iPhone 13 Pro Max تقسيط بدون فوائد 1443.

عروض ايفون 13 برو max تقسيط

الإصدار الجديد من شركة أبل وهو ايفون 13 برو ماكس يشتمل على مجموعة كبيرة من المميزات، وهذا ما جعله يقع في محل اهتمام المواطنين السعوديين وغيرهم أيضًا، واتجهت الشركات المتخصصة في بيع الجوالات في الفترة الأخيرة إلى تقديم ايفون 13 برو max تقسيط وذلك لأنه يحتوي على المميزات التالية:

جوال ذكي مميز مدى نقاء ووضح الكاميرا الأمامية هو 12 ميجا بيكسل، وهو نفس مستوى النقاء للكاميرات الخلفية للجوال.

وقد أعلنت الشركة المنتجة عن وجود إصدارات متعددة من الجوال بحيث تلبي رغبات محبيه، مثل أن هناك إصدار بذاكرة داخلية قدرها يصل إلى 128 جيجا بايت.

وإصدار ثان بمساحة داخلية تصل إلى 256 جيجا بايت، والإصدار الثالث بذاكرة داخلية هي 512 جيجا بايت، بينما أعلى إصدار صدر من الجوال وهو الأغلى أيضًا حجمه يصل إلى 1 تيرا بايت.

طريقة ايفون 13 برو max تقسيط اس تي سي

إذا كنت لا ترغب في استبدال جوالك القديم والحصول على هذا الجوال من شركة stc لخدمات الاتصالات في السعودية، فيمكن الاشتراك في عرض التقسيط والذي يتم تقديمه من خلال شركة التمويل، وهي شركة كوارا للتمويل فعند زيارة رابط موقع stc السعودية تستطيع معرفة كافة شروط الاستحقاق والمميزات التي جاءت كما يلي:

توافق الحل التمويلي مع الشريعة الإسلامية في السعودية.

قيمة التمويل تغطي قيمة جوال ايفون 13 برو ماكس وأكثر إذ أنها تبلغ 30 ألف ريال سعودي.

متوفر حل التأمين التكافلي ولكن ذلك في حال وفاة صاحب طلب التقسيط.

عروض برامج تقسيط الأجهزة الذكية

متوفر أكثر من برنامج لتقسيط الأجهزة الذكية يبدأ من برنامج 25 انتهاءً من برنامج 250 وقد أشارت الشركة إلى أن فترة العقد أو المدة المستغرقة لدفع جميع الأقساط الشهرية تبدأ من عام إلى عامين.