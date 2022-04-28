نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صلاة العيد ومواعيدها في معظم الدول العربية والإسلامية في المقال التالي
العيد منحة من الله حتي يفرح فيه المسلم بأن وفقه الله عزوجل لصيام الشهر وقيامه وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير والاستغفار لذلك يعتبر العيد موسم للتجديد والحياة فهو تجديد للعقيدة في النفوس وتجديد للأخلاق وتهذيب للطباع ويخرج لصلاة العيد الكبير والصغير والمرأة والرجل فقد ورد في السنة أن المرأة لم تأمر بالخروج لصلاة إلا لصلاة العيد ولكن يشترط لخروج المرأة ألا تخرج متجملة أو متطيبة ولا تصدر صوتا عاليا بالضحك ولا الكلام ولا تتمايل في المشي ونتحدث هنا عن كيفية صلاة العيد وسنن صلاة العيد ومواعيد صلاة العيد في مصر والسعودية ومعظم الدول العربية .
صلاة العيد
يتساءل الكثير عن كيفية أداء صلاة العيد سواء في المسجد أو المنزل وهي ركعتان تؤدي كالأتي
- في الركعة الأولي تكبيرة الإحرام تليها ست تكبيرات فيكون المجموع سبع تكبيرات ثم نقرا سورة الفاتحة ثم سورة الأعلى ثم الركوع ثم السجود .
- وفي الركعة الثانية نكبر تكبيرة الانتقال من السجود إلي القيام ثم يليها خمس تكبيرات فيكون مجموع التكبيرات ست تكبيرات في الركعة الثانية ثم نقرأ سورة الفاتحة ثم سورة الغاشية ثم الركوع ثم السجود ثم التشهد والتسليم بعدها .
صيغة التكبير لصلاة العيد
يبدأ التكبير لعيد الفطر من ليلة عيد الفطر وتكون صيغته ( الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ) .
سنن عيد الفطر
- التكبير ابتدأ من ليلة عيد الفطر .
- الاغتسال وارتداء أفضل الملابس والتطيب .
- الإفطار علي التمر قبل الخروج للصلاة .
- إظهار الفرحة بالعيد والتهنئة بقدوم العيد للأهل والأقارب والأرحام والجيران .
- الذهاب للصلاة من طريق والعودة من طريق أخر لتهنئة أكبر عدد من الناس بالعيد .
مواعيد صلاة العيد في مصر والسعودية والدول العربية
- تقام شعائر صلاة عيد الفطر في مصر في معظم المحافظات في تمام الساعة 5.36 صباحا مع مراعاة الاختلافات الطفيفة بين المحافظات .
- تقام شعائر صلاة عيد الفطر في مكة المكرمة في الساعة 5.53 مع مراعاة الاختلافات البسيطة حسب موقع المنطقة داخل المملكة .
- تقام صلاة العيد في الإمارات في تمام الساعة 5.43 صباحا .
- تقام صلاة العيد داخل دولة الكويت 5.04 صباحا .
- تقام شعائر صلاة العيد في عمان في الساعة 5.45 صباحا .
- تقام شعائر الصلاة في الجزائر في الساعة 5.43 صباحا .
- وتقام شعائر الصلاة في المغرب في الساعة 5.35 صباحا .
- وتقام شعائر صلاة العيد في العراق في تمام الساعة 5.07 صباحا .
- وتقام شعائر الصلاة في لبنان في الساعة 5.42 صباحا .
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