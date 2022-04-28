خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية السعودية و ما هو نظام المخالفات المرورية الجديد

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية السعودية يتم تحديد طريقة تخفيض المخالفات المرورية في السعودية 2022 من قبل الإدارة العامة للمرور وفق تعديلات نظام المرور التي اعتمدها مجلس الوزراء السعودي مؤخرا، وفق التعديلات الأخيرة للمادة 75 سمح نظام المرور السعودي بتخفيض قيمة المُخالفات المرورية على أن يزيد الخصم عن 25% من قيمة الحد الأدنى للمخالفة، وشملت هذه التعديلات كذلك تحديد المدة التي يُسمح خلالها للمُخالفين بتأخير تسديد الغرامات المترتبة عليهم، ثم يتم الحجز والتنفيذ على حساباتهم المصرفية بعدئذ إذا لم يتم السداد، كما عملت وزارة النقل والمواصلات في المملكة العربية السعودية على وضع العديد من التعديلات الخاصة بنظام المخالفات المرورية لتجنب حوادث السير الخطيرة داخل المملكة، كما يمكن التعرف علي متى يتم إيقاف الخدمات من المرور و أهم الخدمات غير المشمولة ضمن قرار إيقاف الخدمات.



خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية السعودية

فيما يأتي طريقة الاعتراض على المُخالفات المرورية في السعودية:

تسجيل الدخول في حساب أبشر. ثم الضغط على الخدمات من تبويب خدماتي. النقر على المرور ثم اختيار خدمة الاعتراض على المُخالفات. ثم الضغط على أيقونة الاعتراض ذات اللون الأخضر. عرض المخالفة التي يرغب المستفيد بالاعتراض عليها. ثم إدخال التفاصيل ثم الموافقة على الشروط بعد قراءتها. الموافقة على مشاهدة الصورة ثم تقديم الاعتراض.

نظام المخالفات المرورية الجديد 1443 بعد التعديل

أقرت حكومة خادم الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية بعد التعديلات في نظام المخالفات المرورية الجديد بعد التعديل، وذلك فيما يخص الانتهاكات الذي يقوم بها الأفراد في المملكة لما يتعارض مع نظام المرور السعودي الجديد، أعلنت وزارة النقل والمواصلات عن وضع عدد من المخالفات والغرامات المالية التي من شأنها تعرض حياة الأفراد للخطر وحمايتهم وتحمل العواقب لمن لا يلتزم بالقوانين والقواعد الخاصة بالمرور، وفيما يلي أبرز تعديلات نظام المخالفات المالية الجديد:

على السائق تسديد المخالفة المالية في مدة أقصاها 15 يوما. ثم يمكن تقسيط المخالفة المالية لنسبة تصل إلى 25% من إجمالي المخالفة. يمكن لوزارة الداخلية الحجز على الأرصدة وحسابات البنوك الخاصة بالسائق عند عدم دفع المخالفة المرورية ثم في المدة المحددة، ويترتب عليه دفع غرامات مالية أخرى عوضًا عن التأخير. يمكن للسائق تقديم طلب الحصول على مهلة لمدة لا تتجاوز 90 يومًا من أجل دفع الغرامة.

تجزئة المخالفات المرورية في السعودية

صرحت الفقرة الثالثة من المادة 75 لنظام المرور السعودية على جواز تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، وذلك للتخفيف عن السائقين من المواطنين والمُقيمين على أراضي المملكة، ويجدر التنبيه إلى ضرورة الالتزام بالضوابط التي تحددها وزارة الداخلية لهذه الغاية بالتعاون مع وزارة المالية عند طلب التجزئة.