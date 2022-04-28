رابط تمويل كوارا الشخصي بدون كفيل ومع كفيل 2022

تمويل كوارا الشخصي بدون كفيل ، التمويل من Kwara فوري ولا يوجد ضمان مطلوب للمواطنين أو المقيمين داخل المملكة العربية السعودية. هذا تمويل ميسّر بدون الحاجة لكفيل بمبلغ معين أو مع وجود ضامن بقيمة تمويل شخصي أكبر، مع فترة سداد تصل إلى خمس سنوات.

رابط تمويل كوارا الشخصي بدون كفيل

يجب أن يكون لدى المتقدمين تاريخ ائتماني مناسب وجيد.

التوفر على العمل في الجيش كفرد أو ضابط أو في القطاع الخاص أو الحكومي.

كما يحصل المتقاعدون على مزايا.

يجب ألا تقل أجور المواطنين أو أصحاب المعاشات عن 5000 ريال سعودي.

تمويل يصل إلى 100،000 ريال بدون كفيل.

يصل إلى 100،000 ريال بدون كفيل. يشترط وجود ضامن للاستفادة من التمويل في حالة زيادة قيمة التمويل بنحو 250 ألف ريال سعودي.

كما تعد مدة الخدمة من أهم الشروط ، حيث لا تقل الخدمة العسكرية عن ستة أشهر.

العاملون في القطاع الخاص والحكومي لديهم ثلاثة أشهر أو أكثر من الخدمة.

فترة سداد تمويل Quara تصل إلى خمس سنوات.

التقديم على تمويل شركة كوارا السعودية للمنتجات التمويلية

بالنسبة للتقديم وكيفية الدفع الأقسام المترتبة على العميل يتوجب التوجه إلى رابط شركة كوارا الرسمية ومن ثم إتمام خطوات الدفع كالتالي:

يتقدم المواطنون للحصول على قروض من Kwara. بمجرد حصول المواطن على قيمة التمويل ، يتم إرسال رسالة على الهاتف تحتوي على معلومات الفواتير. دخل الشخص على الفور إلى حسابه المصرفي. يجب تحديد خدمة الفواتير. من هنا يختار رقم الفاتورة 903. أدخل رقم الفاتورة المرسلة.

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