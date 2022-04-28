برنامج ريف لتنمية ودعم المزارعين وأسرهم الريفية

برنامج ريف للتنمية الريفية المستدامة هو أحد أهم برامج الدعم التي توفرها وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، والذي يعتبر من المبادرات الحكومية لدعم مواطني المملكة السعوديين ممن يعملون بأي قطاع إنتاجي وفي الزراعة أو بالمهن الأخرى التي ترتبط بها، مثل مشروعات تربية المواشي، والصناعات الزراعية والعديد من الأنشطة الريفية الصغيرة، ويهدف البرنامج إلى تنمية قطاع العمل الزراعي في المملكة لرغبة الحكومة في زيادة نشاط العمل بالأمن الغذائي في المملكة، الذي يعتبر له دور مهم للأمن القومي، وترغب الوزارة في تنمية الصناعات الزراعية سواء الصغيرة أو المتوسطة وتنمية المشروعات الإنتاجية وزيادة المستوى المعيشي للأفراد من الجانب المادي، وسوف نوضح لكم طريقة التسجيل في برنامج ريف.

مبلغ دعم برنامج ريف

يحصل جميع المستفيدون من برنامج ريف الذين يقع عليهم الاختيار بعد تقديمهم لطلب الحصول على دعم ريف والموافقة عليه من جانب مسئولي البرنامج على صرف مبلغ مالي يتم صرفه بشكل شهري، ويعد هذا المبلغ المالي كمساعدة للمستفيد على تطوير وتحسين مهنته، وتختلف القيمة المالية المقدمة للمستفيد وفق عدد من العوامل الخاصة بنوع النشاط والحجم الخاص به، ووفق قيمة الدخل الشخصي الخاص بالمستفيد وأيضاً عدد أفراد الأسرة للأسر المنتجة، وقد تم تحديد الدعم السنوي وهو أربع وخمسين ألف ريال سعودي، أي لا يزيد عن 4500 ريال شهريًا.

شروط التسجيل في برنامج ريف

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية عدد من الضوابط والمعايير التي يجب أن تتوافر في المستفيد السعودي المتقدم للحصول على دعم البرنامج، وفي حالة عدم توافر هذه الشروط فلا يكون الشخص مستحقًا لصرف الدعم المقدم من ريف، ومن هذه الشروط ما يلي:

أن يكون المتقدم للبرنامج سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم لريف عن 21 عامًا.

أن يكون المتقدم أحد عاملي المهن المدعومة من برنامج ريف.

ألا يتعدى الدخل الإجمالي للمستفيد عن 6000 ريال سعودي.

أن يكون المتقدم من المقيمين بأحد المناطق المشمولة لدعم ريف.

ألا يكون المتقدم من المستفيدين من أحد برامج التمويل المتوفرة من جهات أخري.

أن يكون لدي المتقدم وثيقة العمل الحر التي يتم إصدارها من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ألا يزيد الحد الأقصى لدعم ريف للمستفيد في العام عن 54000 ريال سعودي.

أن يتم تسجيل الطلب بواسطة الموقع الإلكتروني الخاصة بالبرنامج.

يشترط توافر حساب بنكي نشط التعامل به للمتقدم.

ما هي طبيعة التسجيل في برنامج ريف؟

يتوفر التسجيل في برنامج ريف بواسطة الموقع الإلكتروني المعد للبرنامج الذي وفرته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية، من أجل العمل علي خدمة العاملين بالقطاعات الريفية بالمجالات المختلفة، ويتم التسجيل في ريف من خلال اتباع الخطوات التالية: