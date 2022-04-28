شروط تغيير صورة الهوية الوطنية دون مراجعة الأحوال المدنية عبر “أبشر”

شروط تغيير صورة الهوية الوطنية قامت هيئة الأحوال المدنية السعودية رسميا توضيح هام بخصوص شروط تغيير صورة الهوية الوطنية دون مراجعة الأحوال المدنية، وذلك في اطار الرد على أحد المتابعين الذين تقدموا باستفسارات خلال الأيام الأخيرة على الحساب الرسمي الخاص بالأحوال المدنية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن تفاصيل تغيير صورة الهوية الوطنية، وقد أوضحت الهيئة كل ما يتعلق بذلك، حيث تتيح الهيئة العامة للاحوال المدنية في المملكة العربية العديد من الخدمات الهامة التي يتم اجراءها بدون مراجعة الاحوال، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور شروط تغيير صورة الهوية الوطنية دون مراجعة الأحوال المدنية.

شروط تغيير صورة الهوية الوطنية دون مراجعة الأحوال المدنية

وقد قامت هيئة الاحوال المدنية بالاعلان عن ثلاثة شروط هامة بشأن العمل على تغيير صورة الهوية الوطنية الخاصة بالمواطنين بدون مراجعة الاحوال المدنية، حيث اشارت الهيئة عن امكانية اجراء هذه الخدمة بشكل الكتروني من خلال منصة أبشر الالكترونية التي تقدم العديد من الخدمات الخاصة بالعملاء، والتي تعد واحدة من أهم المنصات الإلكترونية الموجودة والتابعة لوزارة الداخلية السعودية التي تقدم العديد من الامور الهامة للمستخدمين، ومن اهم هذه الشروط ما يلي.

في حالة تغير في الملامح الخاصة بالشخص الراغب في تغيير صورة الهوية الوطنية.

في حالة التعرض لشيء غير من الملامح الخاصة بالشخصية.

يتم تغيير الصورة الكترونيا من خلال منصة أبشر من خلال اتباع الخطوات المحددة.

كيفية تغيير صورة الهوية الوطنية بدون مراجعة الأحوال المدنية

وقد أشارت الهيئة العامة للأحوال المدنية إلى إمكانية القيام بتغيير صورة الهوية الوطنية بدون العمل على مراجعة الأحوال المدنية من خلال المكاتب المحددة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.