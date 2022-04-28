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عمر شويل - جدة تسجيل مستفيد زكاة الفطر وأيضا تسجيل المتبرعين لإيداع زكاة الفطر وزكاة المال التي ينتظر الآلاف لإخراجها في شهر رمضان لإدخال البهجة على قلوب الفقراء، تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإشراف على العديد من البرامج الاجتماعية التي تعمل تحت مظلتها ومراقبتها، وتلك المنصات لها أمثلة عديدة مثل منصة إحسان الخيرية وكذلك منصة تبرع.

“تسجيل مستفيد زكاة الفطر” donations.sa استقبال زكاة الفطر (تبرع – إحسان) منصة ehsan.sa

تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإشراف على التبرعات وتوزيعها أن يتم وصول الدعم للمستفيدين والمستحقين، وعدم تكديس مال الزكاة عند أعداد قليلة بينما يكون هنالك فئات أكثر لا يصل إليها الدعم، ولذلك تقوم الوزارة بإطلاق عدد من البرامج والمبادرات، وقام خادم الحرمين الشريفين أيضا بإيداع المكرمة الملكية في حساب الوزارة لتعيد توزيعه على مستفيدي الضمان فيها لضمان الاستحقاق من أفراد واسر تمت مراجعة بياناتهم والتحقق من الاستحقاق.

منصة تبرع الخيرية وتصريحات مدير المنصة عن منظومة الدعم فيها

تقوم المنصة باستقبال مال الزكاة من المتبرعين ليتم إعادة توزيعه على الفئات المحتاجة من الشعب السعودي، وقام السيد صلاح العمري، مدير مشروع الزكاة بالمنصة بالتصريح بسعي المنصة لتعزيز التكافل الاجتماعي وضمان توجيه التبرعات للمستحقين، وقد أقر التالي:

«منصة تبرع تسعى إلى تعزيز التكافل الاجتماعي وضمان توجيه التبرعات لمستحقيها، ولدينا أكثر من 5000 مستفيد وأكثر من مليوني عملية».. «المنصة تتكامل مع جهود المتبرعين والمستفيدين، وذلك لضمان اختفاء الظواهر السلبية ومنها تكدس أموال الزكاة عند البعض وهناك من هو أكثر احتياجًا». وأتم: «وصلت عوائد وعطاءات الداعمين والمانحين المباشرة إلى الجمعيات، ثم إلى المستفيدين ونلاحظ تفاعل كبير، وبحكم التخصص والإشراف مع وزارة الموارد البشرية نساعد في توصيل العطاءات إلى المستفيدين». وكان نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي قد رعى حفل تدشين خدمة الزكاة عبر المنصة الوطنية للتبرعات (تبرع) والتي تسهل على الأفراد إخراج الزكاة بطريقة موثوقة، بما يضمن سرعة ومرونة إيصال الزكاة لمستحقيها من خلال خيارات السداد السريعة الآمنة. وأكد الغانمي أن تدشين خدمة الزكاة يأتي امتدادًا للرعاية الكريمة من القيادة الحكيمة، حفظها الله، لكل جوانب العمل الخيري والإنساني في المملكة خاصة في شهر رمضان المبارك، مثمنًا جهود القائمين على منصة تبرع وجهودهم في سبيل تحقيق التيسير وخدمة شعيرة زكاة الفطر ومستفيديها، فضلًا عن مزيد من خيارات البر والعمل الإنساني التي توفرها المنصة، بما يعزز مبدأ التكافل في المجتمع.

كيفية التسجيل في منصات الزكاة كمتبرع (إحسان – تبرع)

يتم تسجيل الدخول على منصة إحسان الإنسانية. يقوم المستخدم باختيار طريقة التبرع “التبرع بالرسائل النصية”. كما يتم الاختيار بين ايقونات التبرع المختلفة، ومن الممكن اختيار التبرع السريع. يقوم باختيار طريقة الدفع باتباع الخطوات. يتم تسجيل الدخول على منصة تبرع الخيرية. يقوم باختيار البرع من خارج المملكة، عبر اختيار ايقونة التسجيل وتحديد الناق والجمعية. كما يمكن استعراض سبل الزكاة واختيار أحد منها ثم تحديد منظومة الدعم. من الممكن الاتصال على رقم المنصة للاستعلام 8001247000.

كيفية التسجيل كمستفيد في منصة إحسان وتبرع

يجب أن يقوم المستخدم بالتسجيل بأحد الجمعيات الإنسانية المعتمدة لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. تقوم الجمعية الخيرية التباعة لنطاقة الجغرافي بتنزيل الحالة على المنصة الإنسانية. يتم اختيار الحالة من المتبرع واختيار التبرع فيها.

حاسبة زكاة الفطر على منصة إحسان

يقوم المستخدم بتسجيل الدخول على رابط منصة إحسان. يجد ايقونة حاسبة زكاة الفطر في المنصة. يتم تحديد المنطقة التي يرغب تقديم الزكاة فيها. يقوم بتحديد أفراد الاسرة ليتم الإعلان عن قيمة الزكاة التي يقوم بدفعها عنهم.

ستقوم الحاسبة بحساب قيمة الزكاة المستحقة بواقع 20 ريالًا للفرد الواحد مع إمكانية إخراج الزكاة عبر خطوات سهلة وبسيطة.