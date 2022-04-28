ستولتنبرج: قيمة مساعدات الناتو العسكرية لأوكرانيا لا تقل عن 8 مليارات دولار

جدة - نرمين السيد - وجاءت هذه التصريحات، وفق ما نشره حلف الناتو عبر موقعه الإلكترونى، عقب اجتماع ستولتنبرج مع رئيسة البرلمان الأوروبى روبرتا ميتسولا ومؤتمر رؤساء المجموعات السياسية السبع فى البرلمان ببروكسل.

وأكد الأمين العام أن الناتو والاتحاد الأوروبى يقفان معًا فى تضامن مع أوكرانيا. كما رحب بالعقوبات الاقتصادية الشديدة التى فرضها الاتحاد الأوروبى على روسيا.



وذكر ستولتنبرج أن حلفاء الناتو قدموا حتى الآن ما لا يقل عن 8 مليارات دولار من الدعم العسكرى لأوكرانيا ويواصلون تكثيف الجهود.

وأشاد ستولتنبرج بدعم البرلمان الأوروبى القوى لأوكرانيا، مشددا على أن الشراكة بين الناتو والاتحاد الأوروبى أمر حيوى فى هذه اللحظة الحاسمة لأمنهما المشترك.



وأشار إلى المستوى غير المسبوق من التعاون بين المنظمتين فى مجموعة واسعة من القضايا، بما فى ذلك فى غرب البلقان، بشأن الأمن الإلكترونى والمرونة والأمن البحرى.

وردا على سؤال من الصحفيين عن مدى السرعة التى يمكن أن تسير بها عملية الانضمام إلى الناتو، إذا قررت فنلندا والسويد التقدم، قال الأمين العام: "الأمر متروك لفنلندا والسويد بالطبع لتقرير ما إذا كانا يرغبان فى التقدم بطلب للحصول على عضوية فى الناتو أم لا.

واستدرك قائلا: ولكن. إذا قررا التقديم، فسيتم الترحيب بفنلندا والسويد بأذرع مفتوحة فى حلف الناتو، مضيفا أن فنلندا والسويد هما أقرب شركائنا وهما ديمقراطيات قوية وناضجة وأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

وأضاف الأمين العام للناتو: لقد عملنا أيضًا مع فنلندا والسويد فى العديد من المهام والعمليات المختلفة، لذلك إذا تقدما، سنرحب بهما وأتوقع أيضًا أن تكون العملية سريعة.