رئيس المفوضية الإفريقية: أوكرانيا تتطلع لعلاقات أوثق مع إفريقيا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فقى محمد، إن أوكرانيا تتطلع لعلاقات أوثق مع إفريقيا، فيما يرغب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكى فى التواصل ومخاطبة قادة دول الاتحاد الإفريقى للتحدث عن الأوضاع فى بلاده.





وقال رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فقى محمد، عبر حسابه على موقع التغريدات المختصرة "تويتر": "تلقيت اتصال هاتفى من وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، وجدد كوليبا طلب الرئيس زيلينسكى للتحدث أمام قادة دول الاتحاد الإفريقى ورغبته فى تطوير علاقات أوثق مع الاتحاد الإفريقى".

وأشار فقى إلى أنه أكد لوزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا تمسكه بالحاجة إلى حل سلمى للصراع مع روسيا.

من جانه، أكد رئيس السنغال ماكى سال، الذى يتولّى حالياً الرئاسة الدورية للاتّحاد الإفريقى فى مطلع الشهر الجارى، أن نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى طلب منه خلال اتصال هاتفى جرت بينهما وتمحورت حول النزاع بين روسيا وأوكرانيا، "إجراء تواصل مع الاتحاد الإفريقى".

وخلال فبراير الماضى، وفى بيان مشترك، أعرب الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى ورئيس السنغال، الرئيس ماكى سال، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، موسى فقى محمد، عن قلقهما البالغ إزاء الوضع الخطير فى أوكرانيا.

وطالبا رئيس الاتحاد الإفريقى ورئيس المفوضية فى البيان، الاتحاد الروسى وأى جهة إقليمية أو دولية أخرى بالاحترام الحتمى للقانون الدولى وسلامة أراضى أوكرانيا وسيادتها الوطنية.

وحث رئيس الاتحاد الإفريقى ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى الطرفين على وقف فورى لإطلاق النار وفتح مفاوضات سياسية دون تأخير، تحت رعاية الأمم المتحدة؛ حفاظا على العالم من تداعيات لها اثر ممتد على المجتمع الدولى وحفاظا على السلام والاستقرار فى العلاقات الدولى.