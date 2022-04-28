المفوضية الأوروبية: اختيار 100 بلدة كـ مدن ذكية وحيادية مناخيا بحلول 2030

جدة - نرمين السيد - أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، عن 100 مدينة فى الاتحاد الأوروبى ستشارك فى مهمة الاتحاد الأوروبى لـ 100 مدينة ذكية ومحايدة مناخياً بحلول عام 2030، أو ما يسمى بمهمة المدن.





تأتى المدن المائة من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، مع 12 مدينة إضافية قادمة من دول مرتبطة أو من المحتمل أن ترتبط ببرنامج هورايزون يوروب، وهو برنامج البحث والابتكار التابع للاتحاد الأوروبى (2021-2027)، وفقا لبيان نشرته المفوضية الأوروبية قبل قليل عبر موقعها الرسمى.

وجاء فى البيان: أن مناطقنا الحضرية تعد موطنًا لـ 75٪ من مواطنى الاتحاد الأوروبى. وعلى الصعيد العالمى، تستهلك المناطق الحضرية أكثر من 65٪ من طاقة العالم، وهى مسئولة عن أكثر من 70٪ من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون. لذلك من المهم أن تعمل المدن كنظم إيكولوجية للتجربة والابتكار لمساعدة جميع الآخرين فى انتقالهم ليصبحوا محايدين للمناخ بحلول عام 2050.

وقالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية: إن التحول الأخضر يشق طريقه فى جميع أنحاء أوروبا فى الوقت الحالى. ولكن هناك دائمًا حاجة إلى رواد، يضعون لأنفسهم أهدافًا أعلى. وهذه المدن ترشدنا إلى مستقبل أكثر صحة. ونحن سوف ندعمهم فى هذا! لنبدأ العمل اليوم".

وستتلقى مهمة المدن 360 مليون يورو من تمويل "هورايزون يوروب" /Horizon Europe/ الذى يغطى الفترة 2022-23، لبدء مسارات الابتكار نحو الحياد المناخى بحلول عام 2030. وستتناول إجراءات البحث والابتكار التنقل النظيف وكفاءة الطاقة والتخطيط الحضرى الأخضر، إمكانية بناء مبادرات مشتركة وتكثيف التعاون فى التآزر مع برامج الاتحاد الأوروبى الأخرى.

وأضاف البيان: أن المفوضية ستدعو المدن المائة المختارة إلى تطوير عقود مدينة المناخ، والتى ستتضمن خطة شاملة للحياد المناخى فى جميع القطاعات مثل الطاقة والمبانى وإدارة النفايات والنقل، إلى جانب خطط الاستثمار ذات الصلة، وستشمل هذه العملية المواطنين والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص، كما ستمكن الالتزامات الواضحة والمرئية التى قدمتها المدن فى عقود المدن المناخية من التواصل مع الاتحاد الأوروبى والسلطات الوطنية والإقليمية، والأهم من ذلك مع مواطنيها لتحقيق هذا الهدف الطموح.