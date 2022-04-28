قائد عسكرى أوكرانى يناشد العالم لإجلاء المحاصرين فى أزوفستال

وقال قائد الكتيبة فى بث مباشر أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، إنه يوجد فى المصنع أكثر من 600 جندى مصاب وعشرات الأطفال والمسنين الذين يعانون من نقص الماء والغذاء، كما أنهم لا يملكون الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية الكافية.
وأضاف أن الجنود تتراوح إصابتهم بين الطفيفة والخطيرة، ويحتاجون إلى الرعاية الصحية كما أن هناك مدنيين وأطفال مصابين، والوضع صعب للغاية.
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