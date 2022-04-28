بايدن: ملتزمون بتقديم مساعدات إنسانية وأمنية واقتصادية لدعم أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن "نحن بحاجة إلى مشروع القانون هذا لدعم أوكرانيا فى كفاحها من أجل الحرية، وتكلفة هذه المعركة ليست قليلة، ولكن الرضوخ للعدوان سيكون أكثر تكلفة إذا سمحنا بحدوث ذلك".

وأوضح أن الخيار هو بين دعم الأوكرانيين وهم يدافعون عن بلادهم أو الوقوف مكتوفى الأيدى لأن الروس "يواصلون فظائعهم".

وتابع: "حلفاؤنا فى الناتو وشركاؤنا فى الاتحاد الأوروبى سيدفعون نصيبهم العادل من التكلفة أيضا، لكن يتعين علينا القيام بدورنا فى قيادة الحلف"، مضيفا أن المساعدة ستوجه نحو المساهمة فى الأسلحة والتمويل والذخيرة وغيرها من أشكال الدعم الاقتصادى.

وأكد أن المساعدة ستجعل شجاعة وتضحيات الأوكرانيين لها ثمن حتى يتمكنوا من مواصلة هذه المعركة، وحث الكونجرس على الموافقة على التمويل بأسرع ما يمكن.

وشدد على أن الولايات المتحدة لا تهاجم روسيا، لكن تساعد أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها، موضحا أنه كما اختار بوتين شن هذه العملية يمكنه أن يتخذ قرارا بإنهائها.

وأشار بايدن إلى أن روسيا هى "المعتدى" ويجب على العالم أن يحاسبها، وقال "بفضل المساعدات التى تم تقديمها، اضطرت القوات الروسية إلى الانسحاب من كييف"، محذرا فى الوقت ذاته من أن هذا لا يعنى أن الجيش الروسى لن يعود ولهذا السبب، شدد بايدن على أن المساعدات العسكرية والمالية الإضافية مهمة لأوكرانيا.

وأكد أن هناك حاجة إلى مزيد من التمويل لضمان استعادة الأمن الغذائى فى أوكرانيا، وحث الكونجرس على تمرير القانون الجديد فى أقرب وقت ممكن لضمان عودة صادرات الحبوب.

ولفت إلى أن هذا سيساعد فى استعادة الأمن الغذائى لكل من الأمريكيين والأوكرانيين، موضحا أنه سيساعد أيضا فى تخفيف ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وأوضح أن الولايات المتحدة أرسلت أكثر من 50 مليون طلقة ذخيرة إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى توفير 10 أنظمة مضادة للدروع لكل دبابة روسية فى أوكرانيا.

وأردف: "لقد نفدت أموالنا بشكل أساسى ولهذا السبب أرسل إلى الكونجرس اليوم طلب ميزانية تكميلية للحفاظ على تدفق الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا ومواصلة تسليم المساعدات الاقتصادية والإنسانية من أجل الحفاظ على أوكرانيا".

وأضاف "هذا التمويل يلبى احتياجات الجيش فى الأشهر الحرجة المقبلة ويبدأ الانتقال إلى الأعراض الأمنية طويلة المدى".