واشنطن تسعى لتعويض خسائر أوكرانيا بعائدات الأصول الروسية المصادرة

وقال البيت الأبيض، فى بيان صحفى نشره عبر موقعه الإلكترونى، إن بايدن سيقترح اليوم على الكونجرس وثيقة تتضمن حزمة مقترحات من شأنها تعزيز سلطته لمصادرة الممتلكات والأصول المرتبطة بالحكومة الروسية والسماح بمنح عائداتها إلى أوكرانيا.
وأوضح البيان أن مقترح بايدن يشمل مصادرة الممتلكات الروسية المملوكة للجهات والأشخاص الخاضعين للعقوبات، ومنح عائداتها إلى أوكرانيا، لتعويضها عن الأضرار التى لحقت بها جراء الحرب.
وأشار البيان إلى أن وزارتى الخزانة والعدل ستعملان معا على مصادرة الأصول الروسية والإشراف على تحويل عائداتها إلى كييف.
وبحسب البيان، تعزز المقترحات التى يعتزم بايدن طرحها على الكونجرس، من قدرة الولايات المتحدة على التصدى لمحاولات التهرب من العقوبات.
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