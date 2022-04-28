الأحد المقبل.. استئناف دخول الكويتيين إلى كوريا الجنوبية دون تأشيرة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السفارة، فى بيان اليوم الخميس، أن المواطن الكويتى سيتمكن من زيارة كوريا عن طريق تقديم طلب للحصول على (تصريح السفر الإلكترونى فى كوريا) وهو عبارة عن تصريح سفر يمنح للأجانب الذين يعتزمون زيارة كوريا دون الحاجة الى تأشيرة.

وأضافت أنه يتوجب على الراغبين فى زيارة كوريا دون تأشيرة الدخول إلى الموقع الرسمى وتقديم طلب للحصول على التصريح وتعبئة بياناتهم الشخصية ومعلومات السفر على الموقع أو عن طريق تطبيق الهاتف قبل 72 ساعة من ركوب الطائرة لدخول كوريا.

وذكرت أن مقدم الطلب سيتمكن من الدخول دون تأشيرة لمدة 90 يوما فى حال كان الغرض من الزيارة هو السياحة أو العلاج أو حضور اجتماعات العمل أو المؤتمرات أو زيارة العائلة والأقرباء.

وبينت أن التصريح سيكون صالحا لمدة سنتين من تاريخ الحصول عليه ويمكن لحامله الدخول عدة مرات خلال فترة الصلاحية طالما لم يطرأ تغيير على المعلومات الشخصية التى تم ادخالها إضافة إلى إعفائه من تعبئة وتسليم بطاقة بيانات الدخول ما يمكنه من إنهاء اجراءات الدخول بسهولة ويسر.

وأكدت أن النظام الجديد المعتمد سيسهم بشكل كبير فى تعزيز التبادل الشعبى بين جمهورية كوريا ودولة الكويت.