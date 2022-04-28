نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوى عروض العثيم السعودية وتخفيضات هائلة حتى 60% على جميع السلع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد أسواق العثيم من أفضل أسواق بيع المنتجات داخل المملكة العربية السعودية، حيث يوجد له الكثير من الفروع المنتشرة في كل مكان والتي تلبي احتياجك أينما كنت، كما يوفر عروضا وتخفيضات حصرية على جميع السلع بأقل الأسعار، كما يقدم سوق العثيم خلال ذلك الأسبوع مجموعة من العروض الخاصة لاستقبال عيد الفطر المبارك، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف معًا على أفضل العروض التي يمكن الاستفادة منها، من خلال زيارة أي من فروع العثيم أو من خلال الشراء عبر التطبيق الإلكتروني.

أفضل عروض العثيم الأسبوعية

يقدم العثيم خلال ذلك الأسبوع عرض رائع “كيلو عليك وكيلو علينا”، حيث يمكن التسوق وشراء كافة أنواع الخضروات والفواكه الموجودة داخل العرض، والاستفادة من ضعف الكمية مَجَّانًا.

يمكن الاستفادة من ذلك العرض عند شراء العديد من أنواع الخضروات مثل (البصل الأحمر، الملفوف الأحمر، الطماطم الشيري)، كما يمكن الاستفادة من ذلك العرض عند شراء البطيخ أيضًا.

يقدم أيضًا سوق العثيم عرض مميز بكل يوم اثنين، حيث يتم طرح الخضروات والفواكه بسعر التكلفة، فيمكنك شراء المانجو والكيوي بسعر 7.50 ريالات فقط، كما يمكن شراء تفاح رويال جالا بسعر 6.50 ريالات للكيلو فقط.

يمكن الاستفادة من عرض سعر التكلفة عند شراء اللحوم والدواجن أيضًا، حيث يقدم كيلو من لحم حاشي بالعظم بسعر 31.95 ريالا، كما يقدم كيلو من لحم العجل البلدي بدون عظم بسعر 53.95 ريالا فقط.

عروض العثيم لعيد الفطر المبارك

يستعد العثيم لاستقبال عيد الفطر المبارك بأفضل العروض على الحلويات والمعجنات، حيث يقدم عرض كيلو عليك وكيلو علينا على واشف التمر بسعر 24.95 ريالا، كما يقدم كيلو من حلوى البسبوسة بالبندق بسعر 29.95 ريال، وعلبة من دونات الكريم والشوكولاتة 16 حبة بسعر 9.95 ريالات فقط، يمكن أيضًا الحصول على كيلو من ألذ أنواع المكسرات بسعر التكلفة 22.95 ريال فقط.

كل العروض السابقة وأكثر يمكن الاستفادة منها عند زيارة أي فرع من فروع أسواق العثيم كل يوم اثنين، كما يمكن التسوق من المنزل عن طريق تحميل تطبيق العثيم والشراء أونلاين.

وينتظر الكثيرين من المقيمين في المملكة العربية السعودية عروض ماركت العثيم حيث انه يتميز بعروضه الجبارة والتي لا مثيل لها ويقوم بتقديم هذه العروض كل اسبوع وخاصة في الاعياد والمناسبات، ويقدم هذه الفترة تخفيضات كبيرة على جميع اللحوم والدواجن وجميع أنواع الأجبان والحليب والفواكه والخضار، بالاضافة الى تخفيضات على جميع انواع المنظفات وادوات المطبخ والمناديل .. ألخ من الادوات التي تحتاجها كل ربة منزل.