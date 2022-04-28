نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة العيد بالدقيقة في السعودية ومصر وباقي الدول العربية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزامنًا مع اقتراب نهاية شر رمضان الكريم واقتراب عيد الفطر المبارك ازدادت عمليات البحث حول موعد صلاة العيد بالدول العربية لبدء التجهيز والاستعداد لذلك اليوم، حيث ان أيام عيد الفطر من أكثر الأيام التي ينتظرها المسلمين من كل عام إلى الأخر ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم موعد العيد في معظم الدول العربية.

موعد صلاة العيد بالسعودية

من المفترض أن تقام صلاة العيد في السعودية بدءًا من الساعة 5:53 صباحًا وذلك وفقًا للتوقيت المحلي مع العلم أن الموعد يختلف من منطقة إلى أخرى بالسعودية.

موعد صلاة العيد في الإمارات

بينما تقام صلاة العيد في دولة الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة 5:43 صباحًا ويختلف من كل منطقة إلى الأخرى.

موعد صلاة العيد في مصر

تقام صلاة العيد في مصر في تمام الساعة 5:36 صباحًا وذلك وفقًا للتوقيت المحلي ويختلف وفقًا للمحافظة التي يتواجد فيها المصلي ويحيي الشعائر فيها.

موعد صلاة العيد في الكويت

كما تقام صلاة عيد الفطر في الكويت بداية من الساعة 5:04 صباحًا وفقًا للتوقيت المحلي.

موعد صلاة العيد في عمان

وفي سلطنة عمان تقام شعائر الصلاة بداية من الساعة 5:45 ويختف ذلك التوقيت وفقًا للموقع في السلطنة.

موعد صلاة العيد في الجزائر

وتقام صلاة عيد الفطر في الجزائر في تمام الساعة 5:43 صباحًا.

موعد صلاة العيد في المغرب والعراق

بينما في المغرب تقام الساعة 5:35 صباحًا وفقًا للتوقيت المحلي.

وفي العراق تقام صلاة العيد في تمام الساعة 5:07 صباحًا.

موعد صلاة العيد في لبنان وأغلب الدول العربية

وفي لبنان تقام صلاة عيد الفطر في تمام الساعة 5:42 صباحًا وفقًا للتوقيت المحلي.

وفي أغلب الدول العربية ستجدون أن أول أيام العيد ستوافق يوم الاثنين الموافق 2 مايو بمشيئة الله.