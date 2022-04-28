نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الميز النسبية المدعومة دعم ريف وما شروط التسجيل في برنامج دعم ريف في المقال التالي

عمر شويل - جدة الميز النسبية المدعومة دعم ريف، يقع الكثير من المواطنين بالمملكة في مشكلة بعد التسجيل في برنامج دعم ريف، وذلك لعدم معرفتهم الميز النسبية المدعومة في منتقطتهم التي يعشون بها، من المهم جدا معرفتك للميز الخاص بمنطقتك لتكون علي دراية كاملة بـالنطاقات الجغرافية والبيئية والثقافية الخاصة بالمنطقة التي تعيش بها، سيساعدك هذا كثيرا على امتلاك قدرة إنتاجية مميزة للسلع والمحاصيل الزراعية التي سوف تنتجها، قد أطلقت بوابة ريف الإلكترونية، لخدمة مستفيدي برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، ولتمكينهم من التسجيل وتقديم بياناتهم للحصول على دعم مادي يسهم في تنمية أنشطتهم الزراعية، وبالتالي تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كما يمكن التعرف علي موعد نزول الدعم الزراعي للمستفيدين في المملكة و طرق الاستعلام.



الميز النسبية المدعومة دعم ريف السعودية

ستطيع من خلال معرفة الميز النسبية المدعومة دعم ريف بمنطقتك تحديد المنتج المناسب ومدى تحقيق عائد منه، وكيفية زراعة محاصيل ذات جودة عالية وبتكلفة منخفضة وما هي مواعيد الإنتاج التي تسمح بتحقيق أعلى ربح، أيضا معرفة الميز النسبية بمنطقتك ستمكن صغار المزارعين بتلك المناطق من أولوية الدعم من خلال برنامج دعم ريف، ويعمل ذلك على تنمية ودعم صغار المزارعين بالمناطق العديدة بالمملكة، وتحقيق الأمن الغذائي، ويمكنك هنا التعرف على الميز النسبية المدعومة بكل منطقة حيث تساعدك تلك الخطوة على قبولك في برنامج دعم ريف.

شروط التسجيل في برنامج دعم ريف

يجب أن يكون المزارع المُتقدم سعودي الجنسية. ثم يمكن أن يُستثني من شرط أن يكون المتقدم سعودي ويمكن أن يكون حاصل على بطاقات التنقل. لا يتجاوز قيمة المبلغ الخاص بالدعم السنوي لكل أسرة الـ 54 ألف ريال سعودي. ثم يجب أن يتخطى عمر المتقدم للحصول على دعم ريف الـ 20 عام. يجب أن لا يزيد دخل المستفيد من دعم ريف عن 6 ألف ريال سعودي شهريا. ثم يجب الحصول على وثيقة العمل الحر.

طريقة التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة

للاستفادة من خدمات الدعم المقدمة من قبل برنامج ريف والتابع إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية يجب التقديم عبر الدخول إلى بوابة ريف ومن ثم الشروع بالإجراءات التالية:

أولًا الدخول إلى بوابة برنامج ريف الإلكترونية. ثم الضغط على أيقونة “ابدأ بطلب الدعم”. إنشاء حساب جديد. ثم إضافة البيانات المطلوبة في الحقوق الظاهرة. الضغط على تسجيل، ثم ستصل رسالة تحتوي على رمز التحقق للدخول. ثم تسجيل الدخول للمنصة من خلال إضافة رمز التحقق. إضافة رقم الحساب البنكي الخاص، ثم سوف يتم تفعيل الحساب شكل آلي. ثم التقديم على برامج التنمية الريفية. العمل على تحديد القطاع الذي يرغب بالتقديم عليه بحد أقصى 3 قطاعات فقط. إضافة البيانات المطلوبة ومن ثم رفع الوثائق المطلوبة، ثم الانتظار إلي حين التحقق من الأهلية.

استعلام عن دعم ريف برقم الهوية 1443

يمكن للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن أي من الخدمات التي تقدمها منصة الدعم ريف من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة على الإنترنت أو الاستعلام عن طريق الرقم الساخن 19930، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني لـمنصة الدعم ريف. ثم الذهاب إلى تبويب “الخدمات الإلكترونية” من واجهة المستخدم الرئيسية. اختيار أيقونة خدمة الاستعلام عن دعم ريف برقم الهوية. ثم إدخال كافة البيانات المطلوبة من قبل المستخدم داخل الحقول الفارغة بشكل صحيح. التأكد والتحقق من كافة البيانات والمعلومات المُدخلة. ثم الضغط على أيقونة بحث. سيظهر التفاصيل الخاصة بدعم ريف الخاصة بالمستعلم.

هل دعم المواشي يؤثر على الضمان الاجتماعي

وفقًا لما تم الإعلان عنه من قبل حساب المستفيدين الرسمي، والذي رد على سؤال المستفيدين وهو” هل دعم ريف يؤثر على الضمان الاجتماعي” فإن دعم ريف لا يؤثر على الضمان الاجتماعي، حيث يمكن لهم الاستفادة من دعم برنامج ريف دون التخوّف من عدم صرف مستحقات الضمان الاجتماعي، والذي يقدم من قبل وزارة التنمية الاجتماعية السعودية كدعم للأسر المتعففة، ويعود السبب في تميكن مستفيدي الضمان الاجتماعي من الحصول على دعم ريف إلى رغبة وزارة البيئة والمياه والزراعة بتطوير ودعم صغار مربي الماشية والنهوض بالقطاع الزراعي ككل.