تمويل للمديونين بدون كفيل أقل هامش ربح وأقساط ميسرة السداد

تمويل للمديونين بدون كفيل لسداد الديون لدى جهات أخرى من البنك السعودي للاستثمار مخصص من أجل المواطنين السعوديين الجنسية ممن عليهم قروض قائمة من بنوك أو شركات، وذلك بتخصيص مجموعة من المزايا لتسهيل الأمور وصرف المال بأسرع وقت ممكن يكون في نفس اليوم إذا تم استيفاء كل الشروط وتقديم المستندات المطلوبة، ويعد البنك السعودي للاستثمار من أفضل البنوك الحكومية في المملكة العربية السعودية يوفر الخدمات التمويلية بأكثر من منتج سواء الشخصي ويشمل التمويل التكميلي والإضافي وتأجير السيارات ونظام سداد المديونية، هذا بالإضافة إلى التمويل العقاري المدعوم بالتوافق مع صندوق التنمية العقارية وتمويل العقاري بصيغة المرابحة وقرض عقاري برهن المنزل، لكي يتيح للعميل الاختيار من بين كل المنتجات أياً منهم يناسبه.

مزايا تمويل المديونين بدون كفيل البنك السعودي للاستثمار

القرض متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تمويل بدون ضامن يسدد على 5 سنوات.

مبلغ يبدأ من 50 ألف ريال ويصل إلى مليون ونصف ريال سعودي.

يمكن إعادة التمويل عند سداد نسبة 20% من القرض الحالي.

خصم 50% على الرسوم الإدارية.

يضمن البنك صرف التمويل فوري في نفس اليوم في حالة اكتمال المستندات.

يعطي البنك بطاقة سفر مجانية بدون رسوم إصدار.

كما يعطي أيضاً بطاقة ائتمانية مجانية (مدى الحياة).

عند طلب قرض سداد الديون تحصل على 50 نقطة وااو.

شروط تمويل سداد المديونية البنك السعودي للاستثمار

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. لابد من تحويل الراتب على البنك. العمر من 21 سنة وحتى 65 سنة وقت سداد آخر قسط في القرض القائم. لا يقل إجمالي الراتب عن 6000 ريال للقطاع العام وعن إجمالي للقطاع الخاص 8000 ريال. مدة الخدمة في العمل شهر للقطاع الحكومي وشبه الحكومي والعسكري (ضابط). بالنسبة لخدمة القطاع الخاص تكون سنة والقطاع العسكري (أفراد).

كيفية طلب تمويل للمديونين بدون كفيل

تقديم طلب منتج سداد المديونية عبر موقع البنك السعودي للاستثمار علماً بأن المطلوب للراتب الأساسي هو 5000 ريال سعودي، عليك تعبئة نموذج الطلب أو الاستثمارة بالبيانات ثم تقديم الأوراق المطلوبة التي إذا كانت مكتملة يكون صرف المبلغ في نفس اليوم، وتشمل المستندات المطلوبة لـ التمويل السريع التالي (صورة من بطاقة الهوية سارية – خطاب تعريف بالراتب يشمل الدخل الأساسي والبدلات وتاريخ التعيين – خطاب تحويل الراتب – خطاب إثبات مديونية وعدم ممانعة الجهة – صورة من بطاقة العمل توضح الرتبة الوظيفية – كشف حساب بنكي يوضح آخر 3 رواتب)، في حالة وجود استفسار يرجى الاتصال عبر رقم 8001248000.