جوتيريش: مجلس الأمن فشل فى منع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وإنهائها

حمل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش مجلس الأمن الدولى المسئولية عن الإخفاق فى منع اندلاع النزاع المسلح فى أوكرانيا، بحسب "روسيا اليوم".

وصرح جوتيريش اليوم الخميس، أثناء مؤتمر صحفي عقده في كييف مع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى: "دعنى أكون واضحا: فشل مجلس الأمن فى فعل كل ما بوسعه لمنع هذه الحرب وإنهائها، ويشكل ذلك مصدر خيبة الأمن والإحباط والغضب".

وأجرى جوتيريش اليوم محادثات في كييف مع زيلينسكي ووزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، وذلك بعد أن زار مدن بورودينكا وبوتشا وإيربين في مقاطعة كييف التي تضررت بشدة جراء الأعمال القتالية.

يذكرأن، أكد السكرتير العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرج، استعداد الحلف لمساعدة أوكرانيا ضد روسيا على المدى الطويل، فى حرب يمكن أن تطول وتستمر لأشهر وسنوات.

وقال ستولتنبرج - حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية، اليوم الخميس "سنواصل ممارسة أقصى قدر من الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب من خلال فرض عقوبات، من خلال توفير الدعم الاقتصادي وأيضا الدعم العسكري لأوكرانيا، ونحن بحاجة إلى أن نكون مستعدين على المدى الطويل".

ولفت إلى أن الوضع في أوكرانيا "هش للغاية" ولا يمكن التنبؤ به لكن هناك احتمال مطلق بأن تستمر هذه الحرب لأشهر وسنوات.